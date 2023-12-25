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    Самолет загорелся в зоопарке Читы. Он не летал, а украшал

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    Списанный самолет Ту-154 загорелся на территории зоопарка «Радуга» в Чите. Об этом сообщает МЧС 25 декабря.

    МЧС России

    Как пишет издание «Чита.ру» со ссылкой на пресс-службу МЧС региона, сообщение о пожаре поступило в 15:39 по местному времени. После оценки ситуации ему присвоили повышенный класс опасности.

    МЧС России

    По данным ведомства, огонь охватил внутреннюю обивку на площади 70 квадратных метров. Пожарные ликвидировали открытое горение и локализовали пожар. Причины пока неизвестны.

    По данным «Читы.ру», на территории зоопарка находятся два самолета Ту-154. Владелец Виталий Шляхта купил списанную технику аэропорта. Первый самолет появился в 2019 году. Тогда Шляхта говорил, что это будет памятник русской и советской авиации, в котором организуют экскурсии для детей, и посетители с помощью программы-симулятора смогут пилотировать технику. Второй самолет появился в зоопарке в 2020 году.

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    ПожарСамолетыЧита
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