Евросоюз решил приготовиться к тому, что конфликт будет долгим: новости СВО за 24 декабря

В ЕГЭ пообещали добавить больше заданий о спецоперации Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 24 декабря.



Внешняя политика Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррелль дал интервью газете The Guardian. Он предположил, что Россию не устроит «ограниченная территориальная победа», и Европе следует готовиться к «конфликту высокой интенсивности в течение долгого времени». — Если мы быстро не изменим курс, не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину победить, — сказал Боррель. Ситуация в России Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил ТАСС, что число заданий на темы СВО и новых территорий в ЕГЭ будет увеличиваться. Однако в 2024 году изменений в задания вносить не планируют.

Такие задания уже есть в ЕГЭ по истории за 2023 год. В них выпускникам необходимо, например, ответить на вопросы о ДНР, ЛНР и участниках СВО. Губернатор Белгородской области сообщил, что за 23 декабря ВСУ выпустили по региону 55 боеприпасов, а также совершили несколько атак дронами. Пострадали пять человек, повреждены шесть домов. Брянский губернатор Александр Богомаз рассказал об атаке на село Зерново. В нем зафиксировано более 30 прилетов. Ситуация на Украине Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко дал интервью Deutsche Welle (компания признана в России СМИ — иноагентом). Марченко объяснил, что на Украине не осталась добровольцев, желающих идти в армию. Именно поэтому украинские военкомы ходят по квартирам и домам в поисках призывников.

— Те добровольцы, которые хотели добровольно пойти в ряды ВСУ для того, чтобы оказывать сопротивление, закончились, — передает его слова ТАСС.



Министр обороны Украины Рустам Умеров поговорил с изданием «Общественное». Он подчеркнул, что власти работают над тем, чтобы военная служба среди украинцев воспринималась «как честь, а не наказание». При этом о демобилизации призванных в ВСУ людей, по его словам, можно будет говорить только после завершения конфликта.