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    Рэпер Хаски привезет финальную серию шоу «Радио СПГС»

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    3 комментария
    Фото: скриншот видео
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    Звезда отечественного хип-хопа Дмитрий Кузнецов, он же Хаски, выступит 24 декабря в петербургском клубе Sound. Артист привезет финальную серию своего шоу под названием «Радио СПГС», представляющую собой ироничное переосмысление идей постапокалиптического будущего.

    Название шоу отсылает к так называемому «синдрому поиска глубинного смысла». Термин появился в интернете и быстро стал мемом, использующимся, когда нужно подчеркнуть бессмысленность глубоких интеллектуальных изысканий в той или иной области.

    Первый альбом Кузнецова под названием «сбчь жзнь» вышел в 2013-м году. C тех пор артист выпустил еще два релиза и вошел в плеяду звезд русского рэпа. Его песни не раз входили в списки лучших хип-хоп треков года.

    Начало концерта в 19:30. 16+

    Андрей Оу

    Фото: скриншот видео

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    Рэпер Хаски
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    Комментарии 3

    Гость24 Дек 2023 в 01:13
    а это кто?
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