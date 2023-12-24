Рэпер Хаски привезет финальную серию шоу «Радио СПГС»

Звезда отечественного хип-хопа Дмитрий Кузнецов, он же Хаски, выступит 24 декабря в петербургском клубе Sound. Артист привезет финальную серию своего шоу под названием «Радио СПГС», представляющую собой ироничное переосмысление идей постапокалиптического будущего.
Название шоу отсылает к так называемому «синдрому поиска глубинного смысла». Термин появился в интернете и быстро стал мемом, использующимся, когда нужно подчеркнуть бессмысленность глубоких интеллектуальных изысканий в той или иной области.
Первый альбом Кузнецова под названием «сбчь жзнь» вышел в 2013-м году. C тех пор артист выпустил еще два релиза и вошел в плеяду звезд русского рэпа. Его песни не раз входили в списки лучших хип-хоп треков года.
Начало концерта в 19:30. 16+
Андрей Оу