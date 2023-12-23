Мама, мы в телевизоре. Фестиваль «Фонтанка SUP» стал вопросом для «Своей игры»

Впервые фестиваль «Фонтанка SUP» прошел в 2016 году. «Фонтанка.ру» организовала его совместно со школой сёрфинга Onego Surfing, чтобы познакомить горожан с сапсёрфингом во всем его великолепии. Мероприятие объединило 200 участников. На восьмом фестивале в 2023 году в гонке приняли участие 140 человек, а карнавальный заплыв насчитывал 10 тысяч зарегистрированных участников.



В 2021 году фестиваль «Фонтанка SUP» победил в X Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал». А в этом году работа петербургского фотографа Сергея Ануфриева, сделанная на фестивале 2022 года, вошла в число претендентов на приз зрительских симпатий фотоконкурса Русского географического общества.



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