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    Мама, мы в телевизоре. Фестиваль «Фонтанка SUP» стал вопросом для «Своей игры»

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    Знакомые кадры заметили читатели «Фонтанки» на НТВ. Фестиваль сапсерфинга, ставший одной из визитных карточек Петербурга, превратился в вопрос для телешоу «Своя игра».

    Своя игра (23.12.2023) © НТВ

    Автор: Своя игра

    Вопрос про «Фонтанка SUP» прозвучал в эфире 23 декабря. На экране для игроков появилась фотография огромного количества сапсерфингистов на реке в Петербурге. Правильный ответ, кстати, нашелся без особого труда.

    — «По этой петербургской реке в рамках традиционного летнего фестиваля сплавляются тысячи сапбордов», — зачитал вопрос ведущий Петр Кулешов.

    — Предположим, что Фонтанка, — ответил участник Геннадий Яковлев.

    — Верно. Шутка, что образуется такой суп из сапов, — заключил ведущий.

    Победил, кстати, тот самый педагог Геннадий, который дал верный ответ про Фонтанку. Он вышел в финал.

    Мы писали, что фестиваль «Фонтанка SUP» вошел в число достижений Петербурга, показанных на выставке «Россия». В 2024 году фестиваль пройдет 3 августа

    Впервые фестиваль «Фонтанка SUP» прошел в 2016 году. «Фонтанка.ру» организовала его совместно со школой сёрфинга Onego Surfing, чтобы познакомить горожан с сапсёрфингом во всем его великолепии. Мероприятие объединило 200 участников. На восьмом фестивале в 2023 году в гонке приняли участие 140 человек, а карнавальный заплыв насчитывал 10 тысяч зарегистрированных участников.

    В 2021 году фестиваль «Фонтанка SUP» победил в X Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал». А в этом году работа петербургского фотографа Сергея Ануфриева, сделанная на фестивале 2022 года, вошла в число претендентов на приз зрительских симпатий фотоконкурса Русского географического общества.

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