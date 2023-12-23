Мама, мы в телевизоре. Фестиваль «Фонтанка SUP» стал вопросом для «Своей игры»

Знакомые кадры заметили читатели «Фонтанки» на НТВ. Фестиваль сапсерфинга, ставший одной из визитных карточек Петербурга, превратился в вопрос для телешоу «Своя игра».
Своя игра (23.12.2023) © НТВ
Автор: Своя игра
Вопрос про «Фонтанка SUP» прозвучал в эфире 23 декабря. На экране для игроков появилась фотография огромного количества сапсерфингистов на реке в Петербурге. Правильный ответ, кстати, нашелся без особого труда.
— «По этой петербургской реке в рамках традиционного летнего фестиваля сплавляются тысячи сапбордов», — зачитал вопрос ведущий Петр Кулешов.
— Предположим, что Фонтанка, — ответил участник Геннадий Яковлев.
— Верно. Шутка, что образуется такой суп из сапов, — заключил ведущий.
Победил, кстати, тот самый педагог Геннадий, который дал верный ответ про Фонтанку. Он вышел в финал.
Мы писали, что фестиваль «Фонтанка SUP» вошел в число достижений Петербурга, показанных на выставке «Россия». В 2024 году фестиваль пройдет 3 августа