Петербург начал вечер в 8-балльных пробках. Светлановскую площадь остановили светофоры

Загруженность петербургских дорог 22 декабря уже в начале шестого часа вечера доросла до 8 баллов. Это на 1 балл больше даже для пятницы, а ведь час пик только начинается.
По данным «Яндекс.Пробок», основные заторы все еще сконцентрированы в центре города: Садовая улица, Невский и Литейный проспекты «побагровели» в обе стороны, так же забиты прилегающие улицы, Воскресенская набережная и набережная Кутузова. Необычно плотно на центральных магистралях сегодня уже с середины дня.
На севере Петербурга случился транспортный коллапс в районе Светлановской площади. Мертво стоят проспекты Энгельса, Испытателей, Светлановский, 2-й Муринский и соседние улицы. По словам читательницы «Фонтанки» Надежды, причиной стали неработающие светофоры на площади. В пресс-службе ГКУ «ДОДД» сообщили, что заявка об этом поступила в 16:22, на место направлена бригада. Они пробираются к площади по пробке вместе со всеми.