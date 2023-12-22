Петербург начал вечер в 8-балльных пробках. Светлановскую площадь остановили светофоры

Загруженность петербургских дорог 22 декабря уже в начале шестого часа вечера доросла до 8 баллов. Это на 1 балл больше даже для пятницы, а ведь час пик только начинается.



По данным «Яндекс.Пробок», основные заторы все еще сконцентрированы в центре города: Садовая улица, Невский и Литейный проспекты «побагровели» в обе стороны, так же забиты прилегающие улицы, Воскресенская набережная и набережная Кутузова. Необычно плотно на центральных магистралях сегодня уже с середины дня.