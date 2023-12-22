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    Петербург репетирует предновогодние пробки, особенно плотно в центре

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    «Фонтанка.ру»

    Пробки в Петербурге 22 декабря замерли на одной отметке. Если для утреннего часа пик это было мало, то для середины дня движение необычно плотное. Особенно тяжко приходится водителям в центре города.

    По данным «Яндекс.Пробок», во втором часу дня пятницы пробки на дорогах Петербурга составляют 5 баллов. Это на 1 балл больше обычного для середины дня. Сконцентрированы заторы в основном в центре города. Плотно стоят Садовая улица от Невского проспекта к Дворцовой набережной, Троицкий мост и Каменноостровский проспект от «Горьковской» в центр, сама Дворцовая набережная к мосту, а также набережная Кутузова и Воскресенская набережная. В районе площади Восстания пробки почти как вечерние.

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    Ожидается, что пробки начнут расти уже с 14 часов и достигнут 7 баллов еще до вечернего часа пик — к 16 часам.

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