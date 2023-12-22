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    Аэропорт Краснодара пока не откроется

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    Радость по поводу возможного возобновления работы аэропорта столицы Кубани была преждевременной. Накануне в СМИ сообщалось, что Минобороны не дало добро на открытие воздушной гавани.

    Портал 93.RU со ссылкой на представителя компании «Аэродинамика» (управляет аэропортом) пишет, что никаких разрешительных документов им не поступало. В пресс-службе краевой администрации также сказали, что никаких новых решений по аэропорту не принималось.

    Неделю назад из Минвод в Краснодар был выполнен тестовый полет. По его итогам рабочая группа должна была принять решение об открытии аэропорта. На этой неделе на сайте Шереметьево появилась информация о планируемых полетах из столицы на юг с 25 декабря. Позже выяснилось, что авиакомпания всего-навсего запросила у аэропорта слоты.

    Аэропорт Краснодара был закрыт в феврале 2022 года из-за событий на Украине.

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    Аэропорт Краснодара
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