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    Власти США пригрозили отключать от американской финансовой системы банки, не соблюдающие санкции против России

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    США могут ввести вторичные санкции и отключить европейские и американские банки от американской финансовой системы в случае несоблюдения ограничительных мер против России. Об этом 22 декабря пишут Bloomberg и Financial Times.

    Ожидается, что президент США Джо Байден издаст указ, который позволит вносить в черный список иностранные финансовые институты, поддерживающие российский военно-промышленный комплекс.

    Указ запретит проводить платежи по полупроводникам, станкам, химическим прекурсорам и оптическим системам.

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