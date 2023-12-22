Власти США пригрозили отключать от американской финансовой системы банки, не соблюдающие санкции против России

США могут ввести вторичные санкции и отключить европейские и американские банки от американской финансовой системы в случае несоблюдения ограничительных мер против России. Об этом 22 декабря пишут Bloomberg и Financial Times.



Ожидается, что президент США Джо Байден издаст указ, который позволит вносить в черный список иностранные финансовые институты, поддерживающие российский военно-промышленный комплекс.



Указ запретит проводить платежи по полупроводникам, станкам, химическим прекурсорам и оптическим системам.

