Московский проспект перекроют возле станции метро «Электросила»

Монтаж пролета, работы на коммуникациях и временные ограждения изменят схему движения транспорта с четырех районах Петербурга: Фрунзенском, Московском, Красносельском и Центральном. Ограничения вступят в силу с 24 по 26 декабря, а продлятся некоторые до марта. В том числе потеснят водителей на оживленном Московском проспекте.



С 24 декабря и до 1 февраля 2024 года будет ограничен проезд по Балканской площади, сообщает 22 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там установят временные ограждения.