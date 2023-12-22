Московский проспект перекроют возле станции метро «Электросила»

Монтаж пролета, работы на коммуникациях и временные ограждения изменят схему движения транспорта с четырех районах Петербурга: Фрунзенском, Московском, Красносельском и Центральном. Ограничения вступят в силу с 24 по 26 декабря, а продлятся некоторые до марта. В том числе потеснят водителей на оживленном Московском проспекте.
С 24 декабря и до 1 февраля 2024 года будет ограничен проезд по Балканской площади, сообщает 22 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там установят временные ограждения.
С 25 по 28 декабря по ночам будут закрывать участок Московского проспекта от Рощинской улицы до Мариинской улицы. Перекрытие связано с монтажом пролетного строения. Дорогу будут закрывать на период с 1:40 до 4:30.
В Красном Селе с 25 декабря 2023 года по 4 марта 2024 года для прокладки инженерных сетей ограничат проезд по площади у железнодорожной станции «Красное Село».
В центре Петербурга из-за строительства газопровода перекроют Старорусскую улицу от Новгородской улицы до тупика. Перекрытие продлится с 26 декабря 2023 года до 20 марта 2024 года.