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    Московский проспект перекроют возле станции метро «Электросила»

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    Монтаж пролета, работы на коммуникациях и временные ограждения изменят схему движения транспорта с четырех районах Петербурга: Фрунзенском, Московском, Красносельском и Центральном. Ограничения вступят в силу с 24 по 26 декабря, а продлятся некоторые до марта. В том числе потеснят водителей на оживленном Московском проспекте.

    С 24 декабря и до 1 февраля 2024 года будет ограничен проезд по Балканской площади, сообщает 22 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там установят временные ограждения.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 25 по 28 декабря по ночам будут закрывать участок Московского проспекта от Рощинской улицы до Мариинской улицы. Перекрытие связано с монтажом пролетного строения. Дорогу будут закрывать на период с 1:40 до 4:30.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Красном Селе с 25 декабря 2023 года по 4 марта 2024 года для прокладки инженерных сетей ограничат проезд по площади у железнодорожной станции «Красное Село».

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В центре Петербурга из-за строительства газопровода перекроют Старорусскую улицу от Новгородской улицы до тупика. Перекрытие продлится с 26 декабря 2023 года до 20 марта 2024 года.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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