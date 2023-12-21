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    На фасаде здания филфака СПбГУ появится мемориальная доска Людмиле Вербицкой

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    Законодательное собрание Петербурга на заседании 21 декабря поддержало установку мемориальной доски на фасаде здания филологического факультета СПбГУ бывшему ректору вуза Людмиле Вербицкой, передает корреспондент «Фонтанки».

    В проекте постановления парламента говорится о согласии с представлением губернатора на то, чтобы установить мемориальную доску на фасаде дома № 7–9–11В на Университетской набережной.

    Людмила Вербицкая была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 год, затем её избрали на должность президента вуза, почетный гражданин Петербурга. Скончалась в 2019 году.

    Увековечить память ряда известных петербургских личностей было решено еще в 2022 году. Например, в ноябре на здании Кунсткамеры открыли памятную доску историку, этнографу, майянисту Юрию Кнорозову.

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