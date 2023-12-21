На фасаде здания филфака СПбГУ появится мемориальная доска Людмиле Вербицкой

Законодательное собрание Петербурга на заседании 21 декабря поддержало установку мемориальной доски на фасаде здания филологического факультета СПбГУ бывшему ректору вуза Людмиле Вербицкой, передает корреспондент «Фонтанки».



В проекте постановления парламента говорится о согласии с представлением губернатора на то, чтобы установить мемориальную доску на фасаде дома № 7–9–11В на Университетской набережной.



Людмила Вербицкая была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 год, затем её избрали на должность президента вуза, почетный гражданин Петербурга. Скончалась в 2019 году.

