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    Подробности смерти на трассе под Пикалёво. Юный водитель из другого региона мог уснуть за рулём

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    Причиной смертельной аварии под Пикалево в Бокситогорском районе Ленинградской области мог стать сон за рулем. Об этом стало известно «Фонтанке» 21 декабря.

    ДТП, как уже сообщалось, случилось вчера около 19 часов на 396-м километре автодороги А-114 Вологда — Новая Ладога, «Газель» выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик «Фрейтлайнер». За рулём «Газели» был, по данным «Фонтанки», 21-летний житель Твери. Он не справился с управлением — предположительно, заснул во время движения. Молодой человек погиб на месте. Он был аккуратным водителем: в этом году его ни разу не привлекали к ответственности за нарушения ПДД.

    Водитель «Фрейтлайнера», житель Брянской области, в состоянии средней степени тяжести был доставлен в бокситогорскую больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, раны головы и носа. Его в этом году один раз оштрафовали за нарушение ПДД, штраф оплачен.

    «Фонтанка» показывала кадры с места аварии. Движение по трассе перекрывали на несколько часов.

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