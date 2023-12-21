Подробности смерти на трассе под Пикалёво. Юный водитель из другого региона мог уснуть за рулём

Причиной смертельной аварии под Пикалево в Бокситогорском районе Ленинградской области мог стать сон за рулем. Об этом стало известно «Фонтанке» 21 декабря.



ДТП, как уже сообщалось, случилось вчера около 19 часов на 396-м километре автодороги А-114 Вологда — Новая Ладога, «Газель» выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик «Фрейтлайнер». За рулём «Газели» был, по данным «Фонтанки», 21-летний житель Твери. Он не справился с управлением — предположительно, заснул во время движения. Молодой человек погиб на месте. Он был аккуратным водителем: в этом году его ни разу не привлекали к ответственности за нарушения ПДД.

