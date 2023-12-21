Федеральную трассу под Пикалёво перекрывали на несколько часов: её засыпало гипсокартоном после смертельного ДТП

Смертельное ДТП произошло минувшим вечером в районе Пикалёво (Бокситогорский район Ленобласти) на автодороге Вологда — Новая Ладога. Движение на некоторое время перекрывали.
По предварительным данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 20 декабря около 19 часов на 397-м километре трассы 21-летний водитель «Газели» выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик «Фрейтлайнер» под управлением 53-летнего мужчины. Водитель «Газели» скончался на месте. Другой водитель с легкими травмами головы госпитализирован.
По информации ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение было закрыто до 22:15. 47news пишет, что «Газель» была с грузом гипсокартона (его раскидало по дороге), а второй грузовик опрокинулся в кювет.
«По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — отмечают в главке.