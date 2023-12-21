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    Слесарь-сантехник попал в реанимацию, упав со строительных лесов в Петербурге

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    Иностранец упал с лесов дома в Красногвардейском районе Петербурга.

    Скорую на проспект Маршала Блюхера вызвали 19 декабря за двадцать минут до полуночи, стало известно «Фонтанке» 21 декабря. С площадки увезли в больницу 30-летнего гражданина Кыргызстана, который легально находится на территории РФ. По предварительной информации, мужчина упал со строительных лесов с высоты 6 метров во время монтажа системы отопления.

    В стационаре пострадавшего, который работал слесарем-сантехником, поместили в реанимацию.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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