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    Мужчину в США оправдали по делу об убийстве. Он пробыл в тюрьме полвека, сначала его хотели казнить

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    12 комментариев

    Суд Оклахомы оправдал мужчину, который почти 50 лет провел в тюрьме за убийство. Это самый длительный срок заключения человека, который теперь признан невиновным, сообщило 20 декабря агентство Associated Press.

    71-летний Глинн Симмонс отсидел 48 лет, один месяц и 18 дней. Его обвинили в убийства Кэролин Сью Роджерс в 1974 году. Он заявлял о своей невиновности и говорил, что в момент убийства находился в Луизиане. Однако его вместе со вторым фигурантом Доном Робертсом в 1975 году признали виновным и первоначально приговорили к смертной казни, но в 1977 году мужчинам сократили сроки до пожизненного заключения. Робертс был освобожден условно-досрочно в 2008 году. Глинна Симмонса освободили в июле: прокуратура согласилась с тем, что ключевые доказательства по его делу не были переданы его адвокатам. А во вторник,19 декабря, его признали невиновным.

    «Это урок стойкости и упорства», — сказал Симмонс на короткой пресс-конференции после вынесения решения.

    Симмонс имеет право на компенсацию в размере до 175 тысяч долларов от штата за неправомерное осуждение, также он может подать иска против Оклахома-Сити и правоохранительных органов. Однако, по словам его адвоката, деньги, вероятно, придут через несколько лет, а пока Симмонс живет на пожертвования и проходит курс лечения от рака, который был обнаружен после его освобождения из тюрьмы.

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    Комментарии 12

    Гость21 Дек 2023 в 09:02
    Повтор текста..
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