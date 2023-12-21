Мужчину в США оправдали по делу об убийстве. Он пробыл в тюрьме полвека, сначала его хотели казнить

Суд Оклахомы оправдал мужчину, который почти 50 лет провел в тюрьме за убийство. Это самый длительный срок заключения человека, который теперь признан невиновным, сообщило 20 декабря агентство Associated Press.



71-летний Глинн Симмонс отсидел 48 лет, один месяц и 18 дней. Его обвинили в убийства Кэролин Сью Роджерс в 1974 году. Он заявлял о своей невиновности и говорил, что в момент убийства находился в Луизиане. Однако его вместе со вторым фигурантом Доном Робертсом в 1975 году признали виновным и первоначально приговорили к смертной казни, но в 1977 году мужчинам сократили сроки до пожизненного заключения. Робертс был освобожден условно-досрочно в 2008 году. Глинна Симмонса освободили в июле: прокуратура согласилась с тем, что ключевые доказательства по его делу не были переданы его адвокатам. А во вторник,19 декабря, его признали невиновным.

