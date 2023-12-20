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    Обрушение дома на Гороховой

    Губернатор Петербурга показал, как устроились жильцы обрушившегося дома на Гороховой

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    Расселенцы из обрушившегося дома на Гороховой пожили в гостинице, затем их переселили в наемный дом, некоторые из них уехали к родственникам. Об этом в среду, 20 декабря, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

    тг-канал Александра Беглова

    «Всё хорошо — нас всё устроило, все поспали, все отдохнули», — говорит одна из эвакуированных из дома.

    «Покормили, устроили, персонал приветливый — всё классно», — добавляет вторая.

    Судя по видео, поселили жильцов в гостиницу со всеми вещами, собаками и детьми. Школьников, к слову, обещают развозить, чтобы они успели к первому уроку, и в садик.

    Как уточнил Беглов, сразу после обрушения разместили эвакуированных в гостинице, некоторые из них затем уехали к родственникам, а остальных временно переселили в наемный дом. Для них организовали консультации врачей, помогли с предметами первой необходимости. Сейчас составляется план по обеспечению жильем.

    О том, почему упавший дом на Гороховой лишь на часы разминулся с трагедией, читайте в материале «Фонтанки». И смотрите на видео здесь. Рассказы местных жителей о ЧП читайте на «Фонтанке», также смотрите ночной фоторепортаж с места событий.

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    Обрушение домаАлександр Беглов
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