Губернатор Петербурга показал, как устроились жильцы обрушившегося дома на Гороховой

Расселенцы из обрушившегося дома на Гороховой пожили в гостинице, затем их переселили в наемный дом, некоторые из них уехали к родственникам. Об этом в среду, 20 декабря, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
тг-канал Александра Беглова
«Всё хорошо — нас всё устроило, все поспали, все отдохнули», — говорит одна из эвакуированных из дома.
«Покормили, устроили, персонал приветливый — всё классно», — добавляет вторая.
Судя по видео, поселили жильцов в гостиницу со всеми вещами, собаками и детьми. Школьников, к слову, обещают развозить, чтобы они успели к первому уроку, и в садик.
Как уточнил Беглов, сразу после обрушения разместили эвакуированных в гостинице, некоторые из них затем уехали к родственникам, а остальных временно переселили в наемный дом. Для них организовали консультации врачей, помогли с предметами первой необходимости. Сейчас составляется план по обеспечению жильем.
О том, почему упавший дом на Гороховой лишь на часы разминулся с трагедией, читайте в материале «Фонтанки». И смотрите на видео здесь. Рассказы местных жителей о ЧП читайте на «Фонтанке», также смотрите ночной фоторепортаж с места событий.