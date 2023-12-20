Губернатор Петербурга показал, как устроились жильцы обрушившегося дома на Гороховой

Расселенцы из обрушившегося дома на Гороховой пожили в гостинице, затем их переселили в наемный дом, некоторые из них уехали к родственникам. Об этом в среду, 20 декабря, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Всё хорошо — нас всё устроило, все поспали, все отдохнули», — говорит одна из эвакуированных из дома.

«Покормили, устроили, персонал приветливый — всё классно», — добавляет вторая.

Судя по видео, поселили жильцов в гостиницу со всеми вещами, собаками и детьми. Школьников, к слову, обещают развозить, чтобы они успели к первому уроку, и в садик.

