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    Гражданин Украины пытался вывезти из России золотые николаевские червонцы и орден Ленина

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    Гражданин Украины пытался вывезти из России николаевские золотые червонцы и орден Ленина. На таможне в Псковской области он пытался убедить сотрудников, что монеты и орден кустарного производства, но экспертиза показала обратное. Подробности 20 декабря сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

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    Мужчина на микроавтобусе пересекал границу России и Латвии в МАПП Убылинка. Таможенникам он показал монеты Российской империи: две номиналом 10 рублей 1899 года выпуска, монету номиналом 10 рублей 1900 года выпуска, две монеты номиналом 5 рублей 1898 года выпуска, монету номиналом 5 рублей — 1899 года выпуска и монету Французской империи номиналом 20 франков 1854 года. К этому прилагался орден Ленина. Документов у мужчины не оказалось. Он объяснил, что все это не имеет никакой ценности, а даты на аверсе монет ложные.

    Эксперты установили, что все монеты подлинные и изготовлены из золота, орден Ленина также золотой, а само изображение вождя платиновое.

    Вывоз из Российской Федерации монет и государственной награды запрещен. В отношении гражданина Украины возбуждено дело об административном правонарушении.

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