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    В Петербурге церемония вступления в гражданство прошла с вручением повесток

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    В Петербурге состоялась торжественная церемония принесения присяги гражданина РФ, которую совместили с постановкой на воинский учет. Новые граждане РФ — 11 выходцев из стран ближнего зарубежья, сообщает 20 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Церемония прошла в здании УМВД России по Калининскому району города. Присягнувшие граждане поклялись соблюдать Конституцию и законы России, права и свободы ее граждан, быть верными РФ, уважать культуру, историю и традиции нашей страны, исполнять обязанности гражданина на благо государства и общества, в том числе защищать свободу и независимость РФ.

    пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    После принесения присяги присутствующие на церемонии представители военных комиссариатов Петербурга и Ленобласти вручили присягнувшим гражданам повестки о постановке на воинский учет.

    Ранее в Петербурге и Ленобласти полиция устроила профилактический рейд среди кочевого народа. Некоторым вручили повестки в военкомат.

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    Гражданство РФПовестки из военкоматаПрисяга
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