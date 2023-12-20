В Петербурге церемония вступления в гражданство прошла с вручением повесток

В Петербурге состоялась торжественная церемония принесения присяги гражданина РФ, которую совместили с постановкой на воинский учет. Новые граждане РФ — 11 выходцев из стран ближнего зарубежья, сообщает 20 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Церемония прошла в здании УМВД России по Калининскому району города. Присягнувшие граждане поклялись соблюдать Конституцию и законы России, права и свободы ее граждан, быть верными РФ, уважать культуру, историю и традиции нашей страны, исполнять обязанности гражданина на благо государства и общества, в том числе защищать свободу и независимость РФ.