Полиция навестила кочевников в Петербурге и Ленобласти: повесток больше, чем нарушителей

Вольные люди на юге Петербурга и во Всеволожском районе Ленобласти переживают последствия профилактического рейда. Жизнь некоторых в ближайшее время круто изменится — им предстоит отдавать воинский долг.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 12 декабря, по местам концентрации и проживания представителей кочевого народа полицейские прошли в минувшие выходные. В первую очередь наведались в деревню Верхние Осельки, откуда сыпались жалобы от местного населения. В городе ромалов отыскали во временном пристанище — апарт-отеле на Пулковском шоссе.
В отделы увезли 50 человек. У всех взяли отпечатки, двадцать привлекли к ответственности за нарушение порядка регистрации по месту проживания.
«Побочный результат от рейда получили и представители военного комиссариата. Повестки для постановки на воинский учет получили 35 доставленных. Части из них в скором будущем придется на 1 год отказаться от кочевого образа жизни, чтобы отдать воинский долг», — рассказали в главке.
В субботу профилактическую проверку устроили мигрантам в Ломоносовском районе Ленобласти. Полиция и Следственный комитет работали при поддержке ОМОНа. Без повесток тоже не обошлось.