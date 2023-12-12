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    Полиция навестила кочевников в Петербурге и Ленобласти: повесток больше, чем нарушителей

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    Вольные люди на юге Петербурга и во Всеволожском районе Ленобласти переживают последствия профилактического рейда. Жизнь некоторых в ближайшее время круто изменится — им предстоит отдавать воинский долг.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 12 декабря, по местам концентрации и проживания представителей кочевого народа полицейские прошли в минувшие выходные. В первую очередь наведались в деревню Верхние Осельки, откуда сыпались жалобы от местного населения. В городе ромалов отыскали во временном пристанище — апарт-отеле на Пулковском шоссе.

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    В отделы увезли 50 человек. У всех взяли отпечатки, двадцать привлекли к ответственности за нарушение порядка регистрации по месту проживания.

    «Побочный результат от рейда получили и представители военного комиссариата. Повестки для постановки на воинский учет получили 35 доставленных. Части из них в скором будущем придется на 1 год отказаться от кочевого образа жизни, чтобы отдать воинский долг», — рассказали в главке.

    В субботу профилактическую проверку устроили мигрантам в Ломоносовском районе Ленобласти. Полиция и Следственный комитет работали при поддержке ОМОНа. Без повесток тоже не обошлось.

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    Комментарии 16

    Гость12 Дек 2023 в 09:51
    зовите Томми...
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