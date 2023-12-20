Обстановка на месте обрушения дома на Гороховой — видео прокуратуры

Прокуратура Петербурга утром 20 декабря показывает обстановку на месте обрушения расселенного флигеля на Гороховой улице, 73.
Прокуратура г. Санкт-Петербурга
В число задач прокуратуры в связи с ЧП входит решение вопросов о расселении людей, проживающих в соседних домах (расположенных близко к обрушившемуся флигелю), и по оказанию им необходимой помощи.
«В настоящее время на месте происшествия для координации действий аварийно-спасательных служб и правоохранительных органов находится прокурор г. Санкт-Петербурга Виктор Мельник», — отмечается в сообщении.
Напомним, расселенный шестиэтажный флигель дома 73 по Гороховой улице в Адмиралтейском районе Петербурга обрушился 20 декабря около 2 часов ночи. По данным МЧС и городской администрации, никто не пострадал. Почти сто сотрудников МЧС продолжают разбор и исследование конструкций здания. Жильцы оставшихся подъездов и соседнего дома размещены в гостиницах или отправились к родственникам. Движение транспорта по Гороховой перекрыто, временно изменены трассы троллейбусных маршрутов № 12, 17. Рассказы местных жителей о ЧП читайте на «Фонтанке», также смотрите ночной фоторепортаж с места событий.