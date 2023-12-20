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    Россиянку, обвиняемую в крупном хищении в Петербурге, депортировали из ОАЭ на родину

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    Женщина, обвиняемая в хищении крупной суммы денег из автосалона в Петербурге, депортирована из ОАЭ в Россию. Об этом сообщает 20 декабря «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

    По её словам, Мария Кошелева работала в одном из петербургских автосалонов и, по версии следствия, похитила более 32 млн рублей, принадлежащих юрлицам. Было возбуждено уголовное дело, женщину обвинили в хищении в особо крупном размере, он она скрылась от следствия за границей. Её объявили в международный розыск, и зарубежные партнеры проинформировали о её задержании на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Власти ОАЭ приняли решение о её депортации в Россию, что и было сделано. Женщину доставили в Москву и задержали прямо в аэропорту "Домодедово".

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    ХищениеДепортацияКриминалАвтосалон
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