Россиянку, обвиняемую в крупном хищении в Петербурге, депортировали из ОАЭ на родину

Женщина, обвиняемая в хищении крупной суммы денег из автосалона в Петербурге, депортирована из ОАЭ в Россию. Об этом сообщает 20 декабря «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.



По её словам, Мария Кошелева работала в одном из петербургских автосалонов и, по версии следствия, похитила более 32 млн рублей, принадлежащих юрлицам. Было возбуждено уголовное дело, женщину обвинили в хищении в особо крупном размере, он она скрылась от следствия за границей. Её объявили в международный розыск, и зарубежные партнеры проинформировали о её задержании на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Власти ОАЭ приняли решение о её депортации в Россию, что и было сделано. Женщину доставили в Москву и задержали прямо в аэропорту "Домодедово".

