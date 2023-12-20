Путин поручил мониторить информацию в видеоиграх на соответствие законам РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил организовать мониторинг информации в видеоиграх на предмет соответствия законам РФ. Об этом стало известно во вторник, 19 декабря, из сообщения на сайте Кремля.
К мониторингу и постоянному учету финансовых операций, связанных с использованием в российском сегменте интернета видеоигр, планируют привлечь публично-правовую компанию «Единый регулятор азартных игр». Такие меры распространяются на игры, обладателями исключительных прав на которые числятся иностранные организации. Исключение — если права на такие игры переданы отечественным юрлицам.
Глава государства поручил провести классификацию игр с учетом способа их распространения, формата их использования и содержащейся в них информации. Также планируется мониторить информацию, содержащуюся в видеоиграх, на предмет соответствия законодательству РФ.
Кроме того, кабмин совместно с Ассоциацией профессионалов индустрии оперирования и разработки игр должны будут предложить меры по поддержке и развитию рынка отечественных игровых сервисов и игр, а также по привлечению инвестиций в их разработку.
Доклад о проделанной работе должен быть представлен президенту к 30 апреля 2024 года, а после — ежегодно.