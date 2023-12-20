Путин поручил мониторить информацию в видеоиграх на соответствие законам РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил организовать мониторинг информации в видеоиграх на предмет соответствия законам РФ. Об этом стало известно во вторник, 19 декабря, из сообщения на сайте Кремля.



К мониторингу и постоянному учету финансовых операций, связанных с использованием в российском сегменте интернета видеоигр, планируют привлечь публично-правовую компанию «Единый регулятор азартных игр». Такие меры распространяются на игры, обладателями исключительных прав на которые числятся иностранные организации. Исключение — если права на такие игры переданы отечественным юрлицам.