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    Путин поручил мониторить информацию в видеоиграх на соответствие законам РФ

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    Президент РФ Владимир Путин поручил организовать мониторинг информации в видеоиграх на предмет соответствия законам РФ. Об этом стало известно во вторник, 19 декабря, из сообщения на сайте Кремля.

    К мониторингу и постоянному учету финансовых операций, связанных с использованием в российском сегменте интернета видеоигр, планируют привлечь публично-правовую компанию «Единый регулятор азартных игр». Такие меры распространяются на игры, обладателями исключительных прав на которые числятся иностранные организации. Исключение — если права на такие игры переданы отечественным юрлицам.

    Глава государства поручил провести классификацию игр с учетом способа их распространения, формата их использования и содержащейся в них информации. Также планируется мониторить информацию, содержащуюся в видеоиграх, на предмет соответствия законодательству РФ.

    Кроме того, кабмин совместно с Ассоциацией профессионалов индустрии оперирования и разработки игр должны будут предложить меры по поддержке и развитию рынка отечественных игровых сервисов и игр, а также по привлечению инвестиций в их разработку.

    Доклад о проделанной работе должен быть представлен президенту к 30 апреля 2024 года, а после — ежегодно.

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