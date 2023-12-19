«Аэрофлот» хочет летать из Петербурга в Москву каждые полчаса и продавать проездные на свои рейсы

Компания «Аэрофлот» в следующем году может запустить новый формат полетов между Москвой и Петербургом. Как стало известно «Фонтанке», группа обсуждает эксперимент по запуску так называемых авиашаттлов. Предполагается, что самолеты будут летать из Пулково в столичные аэропорты каждые 20–30 минут. На них будут продаваться авиабилеты с открытой датой, позволяющие воспользоваться любым рейсом, на который есть свободные места.



«Система такая же, как проездной в метро: вы оплачиваете перелет, а не конкретный рейс. То есть вы покупаете билет, который можно поменять вплоть до гейта — если ближайший самолет не улетел и есть места», — рассказал осведомленный собеседник «Фонтанки».