«Аэрофлот» хочет летать из Петербурга в Москву каждые полчаса и продавать проездные на свои рейсы

Компания «Аэрофлот» в следующем году может запустить новый формат полетов между Москвой и Петербургом. Как стало известно «Фонтанке», группа обсуждает эксперимент по запуску так называемых авиашаттлов. Предполагается, что самолеты будут летать из Пулково в столичные аэропорты каждые 20–30 минут. На них будут продаваться авиабилеты с открытой датой, позволяющие воспользоваться любым рейсом, на который есть свободные места.
«Система такая же, как проездной в метро: вы оплачиваете перелет, а не конкретный рейс. То есть вы покупаете билет, который можно поменять вплоть до гейта — если ближайший самолет не улетел и есть места», — рассказал осведомленный собеседник «Фонтанки».
Эксперимент может начаться уже в июне 2024 года. В качестве одного из возможных вариантов обсуждается введение абонемента на определенное количество полетов. Также предполагается, что обладатель такого билета сможет пройти ускоренные аэропортовые процедуры.
В пресс-службе «Аэрофлота» и аэропорта Пулково не ответили на момент публикации на запрос «Фонтанки».
Подробнее о том, как будет работать новый формат и с какими сложностями «Аэрофлот» может столкнуться в ходе эксперимента, читайте в материале «Фонтанки».