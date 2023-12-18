Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу бойца, чье послание нашли в разрушенном доме на стене

Министр обороны Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего российского военного Романа Рудакова. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщила пресс-служба российского военного ведомства.
В населенном пункте Марьинка Рудаков на стене дома оставил надпись: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск».
«Надпись на стене дома <…> была обнаружена российскими военнослужащими при штурме Марьинки», — сказано в сообщении Минобороны.
Как уточняет РИА Новости, до отправки в зону СВО российский военный пришел на пункт сбора в Батайске (Ростовская область) после получения повестки. До этого Роман Рудаков служил в Нацгвардии, казачьих лагерях, по специальности — старший экспедитор.