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    Момент взрыва в квартире на Школьной попал на видео. Яркая вспышка озарила весь двор

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    10 комментариев

    Взрыв в квартире дома на Школьной улице попал на видео. Начало пожара, который вспыхнул вечером 18 декабря, сняли камеры видеонаблюдения соседнего дома.

    читатель «Фонтанки» Михаил

    На кадрах видно, как яркая вспышка из окна на первом этаже озарила двор. Сработали сигнализации у припаркованных автомобилей. На огонь начали подходить прохожие, двор быстро заволокло дымом.

    Сигнал о возгорании в доме № 60 на Школьной улице поступил около пяти вечера. К приезду первых расчетов полыхало так, что огонь вырывался из нескольких окон на первом этаже. В МЧС уточнили, что из задымленной парадной спасатели эвакуировали 26 человек, 18-летнюю девушку увезли в больницу с отравлением угарным газом. Еще один человек — 59-летний мужчина — погиб.

    К 20:30 возгорание ликвидировали. Жителям разрешили вернуться домой. Выяснилось, что огонь уничтожил трехкомнатную квартиру.

    Полиция и Следственный комитет проводят проверку по факту воспламенения баллона с бытовым газом в квартире.

    «Фонтанка» также поговорила с петербурженкой, семья которой спаслась из пожара. Эвакуировать удалось даже кошку.

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    Комментарии 10

    Гость18 Дек 2023 в 23:24
    Опять вейп курили
    +0−1
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