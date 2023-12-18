Момент взрыва в квартире на Школьной попал на видео. Яркая вспышка озарила весь двор

Взрыв в квартире дома на Школьной улице попал на видео. Начало пожара, который вспыхнул вечером 18 декабря, сняли камеры видеонаблюдения соседнего дома.
читатель «Фонтанки» Михаил
На кадрах видно, как яркая вспышка из окна на первом этаже озарила двор. Сработали сигнализации у припаркованных автомобилей. На огонь начали подходить прохожие, двор быстро заволокло дымом.
Сигнал о возгорании в доме
К 20:30 возгорание ликвидировали. Жителям разрешили вернуться домой. Выяснилось, что огонь уничтожил трехкомнатную квартиру.
Полиция и Следственный комитет проводят проверку по факту воспламенения баллона с бытовым газом в квартире.
«Фонтанка» также поговорила с петербурженкой, семья которой спаслась из пожара. Эвакуировать удалось даже кошку.