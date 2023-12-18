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    Эвакуированных из горевшего дома на Школьной греют в автобусе. Оставшихся на улице поджидает опасность сверху

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    Временную крышу и обогрев предоставили жителям дома, загоревшегося в Приморском районе Петербурга вечером 18 декабря.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    На Школьную улицу приехал пассажирский автобус, куда запускают эвакуированных из дома № 60. Пока в нём не слишком многолюдно — многие укрываются от холода в кафе. Человек десять продолжают наблюдать за работой экстренных служб на улице, рискуя головой: фотокорреспондент «Фонтанки» заметил, как сверху на людей несколько раз падал снег. Ожидается, что в ближайшее время жителям разрешат вернуться в квартиры.

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    Сигнал о возгорании в двенадцатиэтажном доме на Школьной поступил на пульт дежурного незадолго до пяти часов вечера. К приезду пожарных огонь вырывался из окон первого этажа. В полиции сообщили, что в квартире воспламенился баллон с бытовым газом. По предварительным данным, внимание медиков потребовалось трём жителям. Предварительно известно, что две женщины отравились дымом, состояние обеих опасения не вызывает.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    В МЧС сообщили, что на месте пожара нашли тело. По информации «Фонтанки», погиб мужчина.

    Обновление:

    Заградительные ленты от дома пока не убирают, но жителям разрешили вернуться в квартиры. Электричество, отключённое при тушении, вернули, передает наш корреспондент.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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