Эвакуированных из горевшего дома на Школьной греют в автобусе. Оставшихся на улице поджидает опасность сверху

Временную крышу и обогрев предоставили жителям дома, загоревшегося в Приморском районе Петербурга вечером 18 декабря.
На Школьную улицу приехал пассажирский автобус, куда запускают эвакуированных из дома
Сигнал о возгорании в двенадцатиэтажном доме на Школьной поступил на пульт дежурного незадолго до пяти часов вечера. К приезду пожарных огонь вырывался из окон первого этажа. В полиции сообщили, что в квартире воспламенился баллон с бытовым газом. По предварительным данным, внимание медиков потребовалось трём жителям. Предварительно известно, что две женщины отравились дымом, состояние обеих опасения не вызывает.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
В МЧС сообщили, что на месте пожара нашли тело. По информации «Фонтанки», погиб мужчина.
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Заградительные ленты от дома пока не убирают, но жителям разрешили вернуться в квартиры. Электричество, отключённое при тушении, вернули, передает наш корреспондент.