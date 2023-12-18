В загоревшейся квартире на Школьной улице нашли погибшего

ЧП в жилом доме в Приморском районе Петербурга оказалось смертельным. Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, вечером 18 декабря на месте пожара обнаружили погибшего.

По данным ведомства, открытое горение в квартире на Школьной улице, 60, ликвидировали в 18:08. Ранг пожара, который поднимали до номера 1-БИС, снизили до первого.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в квартире воспламенился баллон с бытовым газом. По предварительным данным главка, пострадали три человека.

На месте продолжают работать шесть расчётов. Школьную улицу и подъезды к ней сковали пробки.

По данным «Фонтанки», предварительно, к медикам они обратились с хроническими и респираторными заболеваниями, а не взрывными травмами или ожогами. У 44-летней женщины ингаляционное отравление — её состояние опасений не вызывает.



Пожар в квартире распространился по всей площади — 60 квадратных метров. По информации МЧС, из опасной зоны эвакуировано 26 человек.

