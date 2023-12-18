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    На Школьной полыхает трёхкомнатная квартира. Пожар начался с газового баллона, есть пострадавшие

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    Баллон с бытовым газом вспыхнул в жилом доме в Приморском районе Петербурга вечером 18 декабря. По предварительным данным, пострадали трое.

    Как сообщили в МЧС, сигнал о возгорании на Школьной улице, 60, поступил незадолго до пяти часов вечера. Горит трёхкомнатная квартира площадью 60 квадратных метров. Пожар тушат силами 27 сотрудников по номеру 1-БИС — первому из пяти повышенных номеров сложности.

    «Из опасной зоны эвакуированы 26 человек. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — говорится в сообщении ведомства.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полиция проводит проверку по факту воспламенения баллона с бытовым газом в квартире. Предварительно, пострадали трое жильцов дома.

    В «ПетербургГазе» сообщили, что на пульт их диспетчерской заявка о пожаре поступила в 17:05.

    «На место выехала аварийная бригада. По прибытии обнаружен пожар на первом этаже 12-этажного здания. По требованию сотрудников МЧС России газоснабжение дома отключено. Обстоятельства выясняются», — уточнили «Фонтанке» в пресс-службе.

    Ход и результаты проверок контролирует прокуратура Приморского района.

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