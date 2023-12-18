На Школьной полыхает трёхкомнатная квартира. Пожар начался с газового баллона, есть пострадавшие

Баллон с бытовым газом вспыхнул в жилом доме в Приморском районе Петербурга вечером 18 декабря. По предварительным данным, пострадали трое.



Как сообщили в МЧС, сигнал о возгорании на Школьной улице, 60, поступил незадолго до пяти часов вечера. Горит трёхкомнатная квартира площадью 60 квадратных метров. Пожар тушат силами 27 сотрудников по номеру 1-БИС — первому из пяти повышенных номеров сложности.

«Из опасной зоны эвакуированы 26 человек. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — говорится в сообщении ведомства.