«Хлопок и крики: помогите-спасите!» Показываем пожар на Школьной и его последствия

Экстренные службы продолжают работать на месте ЧП в Приморском районе Петербурга 18 декабря. Жители, которых пока не пускают в квартиры, рассказывают о хлопке и криках.
Как передаёт фотокорреспондент «Фонтанки», пожарные обходят этажи в доме на Школьной улице, 60. Огонь в квартире потушен, но к парадной не пройти — подступы огорожены лентами.
Жители рассказывают, что перед пожаром слышали хлопок — как будто со стороны закрытого мусоропровода. Огонь вспыхнул на первом этаже, но, как говорят, слышали крики девушки «Помогите, спасите!» с седьмого этажа.
Читатель показал пламя, которое вырывалось из окон первого этажа. К приезду пожарных трёхкомнатная квартира горела по всей площади — 60 квадратных метров.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Сигнал о возгорании поступил незадолго до пяти часов вечера. Шесть расчётов работали по повышенному номеру сложности. Немногим позже шести вечера открытое горение ликвидировали.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
По данным МЧС, на месте пожара нашли погибшего. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали, что проверка проводится по факту воспламенения баллона с бытовым газом в квартире, предварительно, трое жителей дома пострадали. По предварительным данным «Фонтанки», за медицинской помощью с отравлением дымом обратились две женщины, 18 и 44 лет.