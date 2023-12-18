«Хлопок и крики: помогите-спасите!» Показываем пожар на Школьной и его последствия

Экстренные службы продолжают работать на месте ЧП в Приморском районе Петербурга 18 декабря. Жители, которых пока не пускают в квартиры, рассказывают о хлопке и криках.



Как передаёт фотокорреспондент «Фонтанки», пожарные обходят этажи в доме на Школьной улице, 60. Огонь в квартире потушен, но к парадной не пройти — подступы огорожены лентами.