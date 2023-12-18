    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как -2

    3 м/с, зап

    754мм

    100%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.42eur98.76

    «Хлопок и крики: помогите-спасите!» Показываем пожар на Школьной и его последствия

    3894
    6 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Экстренные службы продолжают работать на месте ЧП в Приморском районе Петербурга 18 декабря. Жители, которых пока не пускают в квартиры, рассказывают о хлопке и криках.

    Как передаёт фотокорреспондент «Фонтанки», пожарные обходят этажи в доме на Школьной улице, 60. Огонь в квартире потушен, но к парадной не пройти — подступы огорожены лентами.

    ПоделитьсяПоделиться

    Жители рассказывают, что перед пожаром слышали хлопок — как будто со стороны закрытого мусоропровода. Огонь вспыхнул на первом этаже, но, как говорят, слышали крики девушки «Помогите, спасите!» с седьмого этажа.

    Читатель показал пламя, которое вырывалось из окон первого этажа. К приезду пожарных трёхкомнатная квартира горела по всей площади — 60 квадратных метров.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    ПоделитьсяПоделиться

    Сигнал о возгорании поступил незадолго до пяти часов вечера. Шесть расчётов работали по повышенному номеру сложности. Немногим позже шести вечера открытое горение ликвидировали.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    По данным МЧС, на месте пожара нашли погибшего. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали, что проверка проводится по факту воспламенения баллона с бытовым газом в квартире, предварительно, трое жителей дома пострадали. По предварительным данным «Фонтанки», за медицинской помощью с отравлением дымом обратились две женщины, 18 и 44 лет.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 6

    Гость18 Дек 2023 в 19:30
    Рязанский сахар?
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close