Погиб мужчина, в больнице девушка. Следком начал проверку после ЧП на Школьной улице

В результате пожара в 12-этажке в Приморском районе Петербурга в больницу увезли девушку, ещё один житель погиб. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщили в городском Следственном комитете.
По данным ГУ МЧС по Петербургу, на Школьной улице, 60, нашли тело 59-летнего мужчины. Отравление угарным газом получила 18-летняя девушка. В СК добавляют, что, по предварительным данным, пострадали ещё двое, но им госпитализация не потребовалась.
Причину пожара выясняют дознаватели. Он уничтожил 60 квадратных метров — это площадь горевшей на первом этаже трёшки. В полиции ранее сообщали, что проводят проверку по факту воспламенения баллона с бытовым газом в квартире.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Свою проверку после гибели мужчины ведёт Следственный комитет. Ход и результаты поставила на контроль прокуратура.
В администрации Приморского района «Фонтанке» рассказали, что в начале девятого часа вечера жители вернулись в квартиры, хотя некоторые предпочли уехать к родным и знакомым из-за сильного запаха гари.
«На данный момент запросов на маневренный фонд нет, — уточнили в пресс-службе. — В доме подключено электричество, подключают воду и отопление».
МЧС России
Сигнал о пожаре на Школьной поступил в экстренные службы незадолго до пяти часов вечера. Почти час огнеборцы тушили квартиру по повышенному номеру сложности. Вырывающееся из окон первого этажа пламя попало на видео.
К половине девятого часа вечера возгорание ликвидировали.