Погиб мужчина, в больнице девушка. Следком начал проверку после ЧП на Школьной улице

В результате пожара в 12-этажке в Приморском районе Петербурга в больницу увезли девушку, ещё один житель погиб. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщили в городском Следственном комитете.



По данным ГУ МЧС по Петербургу, на Школьной улице, 60, нашли тело 59-летнего мужчины. Отравление угарным газом получила 18-летняя девушка. В СК добавляют, что, по предварительным данным, пострадали ещё двое, но им госпитализация не потребовалась.