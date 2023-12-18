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    Погиб мужчина, в больнице девушка. Следком начал проверку после ЧП на Школьной улице

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В результате пожара в 12-этажке в Приморском районе Петербурга в больницу увезли девушку, ещё один житель погиб. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщили в городском Следственном комитете.

    По данным ГУ МЧС по Петербургу, на Школьной улице, 60, нашли тело 59-летнего мужчины. Отравление угарным газом получила 18-летняя девушка. В СК добавляют, что, по предварительным данным, пострадали ещё двое, но им госпитализация не потребовалась.

    Причину пожара выясняют дознаватели. Он уничтожил 60 квадратных метров — это площадь горевшей на первом этаже трёшки. В полиции ранее сообщали, что проводят проверку по факту воспламенения баллона с бытовым газом в квартире.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Свою проверку после гибели мужчины ведёт Следственный комитет. Ход и результаты поставила на контроль прокуратура.

    В администрации Приморского района «Фонтанке» рассказали, что в начале девятого часа вечера жители вернулись в квартиры, хотя некоторые предпочли уехать к родным и знакомым из-за сильного запаха гари.

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    «На данный момент запросов на маневренный фонд нет, — уточнили в пресс-службе. — В доме подключено электричество, подключают воду и отопление».

    МЧС России

    Сигнал о пожаре на Школьной поступил в экстренные службы незадолго до пяти часов вечера. Почти час огнеборцы тушили квартиру по повышенному номеру сложности. Вырывающееся из окон первого этажа пламя попало на видео.

    К половине девятого часа вечера возгорание ликвидировали.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 1

    Гость18 Дек 2023 в 22:18
    Анискин и Фантомас?
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