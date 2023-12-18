«Услышали бабах, подумали — ракета». На Школьной пожарные спасли из непроглядного дыма семью и вернулись за кошкой

Петербурженка рассказала, как её семью спасали из пожара на Школьной улице в Приморском районе Петербурга в понедельник, 18 декабря. Дыма было столько, что протянутую руку помощи было почти не разглядеть.

Спасателей Татьяна ждала вместе с десятилетним ребёнком, забившись на балконе. За него бояться пришлось особенно сильно — выбегая из квартиры, необходимые в его состоянии лекарства взять не успели.

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Семья живёт на втором этаже, грохот, раздавшийся незадолго до пяти вечера, застал их на кухне. «Услышали бабах, подумали, что это ракета», — рассказала Татьяна фотокорреспонденту «Фонтанки», уже греясь в кафе.



С её слов, дым повалил очень быстро. Покинуть дом пытались через пожарную лестницу, но, когда бросились к чёрному ходу, увидели бежавших навстречу соседей.

«Кричали, что там не выйти, дверь заварена», — говорит женщина. С ребёнком она выбежала на балкон и забилась в угол. Как рассказывает, дым был настолько плотные, что добравшихся до балкона спасателей было толком не видно.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По её словам, их ухватили за руку и вытащили, не оставив в беде и пушистую Муху: «Героический пожарный вытащил кошку».



Пожар на Школьной улице тушили силами 27 огнеборцев. К приезду первых расчётов, полыхало так, что огонь вырывался из нескольких окон на первом этаже. Полиция проводит проверку по факту воспламенения баллона с бытовым газом в квартире, Следственный комитет — после гибели 59-летнего мужчины. Его тело нашли при локализации.



По предварительным данным СК, пострадали ещё трое, двоим госпитализация не потребовалась. В МЧС уточнили, что из задымлённой парадной спасатели эвакуировали 26 человек, 18-летнюю девушку увезли в больницу с отравлением угарным газом.

Огонь уничтожил 60 квадратных метров — это вся площадь трёхкомнатной квартиры. К половине девятого часа вечера возгорание ликвидировали.