    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    4 м/с, зап

    755мм

    98%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.42eur98.76

    «Услышали бабах, подумали — ракета». На Школьной пожарные спасли из непроглядного дыма семью и вернулись за кошкой

    993
    3 комментария

    Петербурженка рассказала, как её семью спасали из пожара на Школьной улице в Приморском районе Петербурга в понедельник, 18 декабря. Дыма было столько, что протянутую руку помощи было почти не разглядеть.

    Спасателей Татьяна ждала вместе с десятилетним ребёнком, забившись на балконе. За него бояться пришлось особенно сильно — выбегая из квартиры, необходимые в его состоянии лекарства взять не успели.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Семья живёт на втором этаже, грохот, раздавшийся незадолго до пяти вечера, застал их на кухне. «Услышали бабах, подумали, что это ракета», — рассказала Татьяна фотокорреспонденту «Фонтанки», уже греясь в кафе.

    С её слов, дым повалил очень быстро. Покинуть дом пытались через пожарную лестницу, но, когда бросились к чёрному ходу, увидели бежавших навстречу соседей.

    «Кричали, что там не выйти, дверь заварена», — говорит женщина. С ребёнком она выбежала на балкон и забилась в угол. Как рассказывает, дым был настолько плотные, что добравшихся до балкона спасателей было толком не видно.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    По её словам, их ухватили за руку и вытащили, не оставив в беде и пушистую Муху: «Героический пожарный вытащил кошку».

    Пожар на Школьной улице тушили силами 27 огнеборцев. К приезду первых расчётов, полыхало так, что огонь вырывался из нескольких окон на первом этаже. Полиция проводит проверку по факту воспламенения баллона с бытовым газом в квартире, Следственный комитет — после гибели 59-летнего мужчины. Его тело нашли при локализации.

    По предварительным данным СК, пострадали ещё трое, двоим госпитализация не потребовалась. В МЧС уточнили, что из задымлённой парадной спасатели эвакуировали 26 человек, 18-летнюю девушку увезли в больницу с отравлением угарным газом.

    Огонь уничтожил 60 квадратных метров — это вся площадь трёхкомнатной квартиры. К половине девятого часа вечера возгорание ликвидировали.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарПриморский район
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость18 Дек 2023 в 22:03
    Страховка всё оплатит!
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close