«Ковид легкий»: глава Роспотребнадзора высказалась о возможных ограничениях из-за коронавируса

На данный момент коронавирусная инфекция, вызвавшая пандемию, не требует жестких и обязательных мер ограничения. Об этом
«Ковид легкий — наверное, нет. Ковид, который не требует мер ограничения, — это да, вынужденных и обязательных», — заявила Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».
Глава ведомства отметила, что на сегодняшний день о коронавирусе известно уже достаточно много, существуют средства лечения и профилактики. Также Анна Попова предостерегла россиян от ношения защитных масок в кармане — так делать не стоит, уверена она.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов продлил «противоковидные» ограничения в городе до 31 марта. На данный момент масочный режим распространяется только на медучреждения.