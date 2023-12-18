«Ковид легкий»: глава Роспотребнадзора высказалась о возможных ограничениях из-за коронавируса

На данный момент коронавирусная инфекция, вызвавшая пандемию, не требует жестких и обязательных мер ограничения. Об этом 18 декабря заявила Анна Попова, глава Роспотребнадзора.

«Ковид легкий — наверное, нет. Ковид, который не требует мер ограничения, — это да, вынужденных и обязательных», — заявила Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

Глава ведомства отметила, что на сегодняшний день о коронавирусе известно уже достаточно много, существуют средства лечения и профилактики. Также Анна Попова предостерегла россиян от ношения защитных масок в кармане — так делать не стоит, уверена она.