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    COVID-19

    «Ковид легкий»: глава Роспотребнадзора высказалась о возможных ограничениях из-за коронавируса

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    На данный момент коронавирусная инфекция, вызвавшая пандемию, не требует жестких и обязательных мер ограничения. Об этом 18 декабря заявила Анна Попова, глава Роспотребнадзора.

    «Ковид легкий — наверное, нет. Ковид, который не требует мер ограничения, — это да, вынужденных и обязательных», — заявила Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

    Глава ведомства отметила, что на сегодняшний день о коронавирусе известно уже достаточно много, существуют средства лечения и профилактики. Также Анна Попова предостерегла россиян от ношения защитных масок в кармане — так делать не стоит, уверена она.

    Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов продлил «противоковидные» ограничения в городе до 31 марта. На данный момент масочный режим распространяется только на медучреждения.

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    РоспотребнадзорКоронаваирусОграничение
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