Оперативники не дали улететь гражданину Таджикистана, подозреваемому в резне у клуба в Выборге

Сотрудники полиции задержали иностранца, подозреваемого в нанесении ножевых ранений 24-летнему гражданину Армении. Как сообщает 18 декабря ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, за фигурантом пришлось ехать в Пулково, он чуть было не улетел.



Накануне утром в полицию Выборгского района из больницы поступила телефонограмма о раненном в грудь мужчине, которого госпитализировали с Совхозной улицы. Удар ножом был нанесен у клуба «Премиум» на улице Кривоносова в ходе конфликта.



Подозреваемого в четыре часа дня задержали в здании аэропорта. Им оказался 30-летний неработающий гражданин Таджикистана. Иностранца доставили в отдел, в отношении него возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

