    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, зап

    754мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.7eur98.42

    Оперативники не дали улететь гражданину Таджикистана, подозреваемому в резне у клуба в Выборге

    3288
    13 комментариев

    Сотрудники полиции задержали иностранца, подозреваемого в нанесении ножевых ранений 24-летнему гражданину Армении. Как сообщает 18 декабря ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, за фигурантом пришлось ехать в Пулково, он чуть было не улетел.

    Накануне утром в полицию Выборгского района из больницы поступила телефонограмма о раненном в грудь мужчине, которого госпитализировали с Совхозной улицы. Удар ножом был нанесен у клуба «Премиум» на улице Кривоносова в ходе конфликта.

    Подозреваемого в четыре часа дня задержали в здании аэропорта. Им оказался 30-летний неработающий гражданин Таджикистана. Иностранца доставили в отдел, в отношении него возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Выборг
    ЛАЙК9
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close