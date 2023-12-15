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    Главную ель на Дворцовой площади начали украшать к Новому году

    1981
    1 комментарий

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    В центре Петербурга днем 15 декабря начали украшать к Новому году главную городскую ель. Она уже примерила гирлянды и скоро оденется в ретро.

    Живая 33-метровая красавица засверкала золотистыми огоньками, пусть при дневном свете они и не слишком заметны. Рядом ждут своего часа силуэты городских домов. А на ветвях новогодней ели вскоре развесят флажки, серпантин, щелкунчиков, лошадок и другие игрушки в полюбившемся петербуржцам ретростиле.

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    Главная ёлка приехала в Петербург из Рощинского лесничества в Выборгском районе Ленобласти. Ей около 120 лет, и она значительно старше московской. На Дворцовую площадь ее привезли на длинном прицепе, а устанавливали при помощи крана.

    Подробнее о том, как украсят Петербург к Новому году и во сколько обойдется праздник, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 1

    Гость15 Дек 2023 в 17:58
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