Главную ель на Дворцовой площади начали украшать к Новому году

В центре Петербурга днем 15 декабря начали украшать к Новому году главную городскую ель. Она уже примерила гирлянды и скоро оденется в ретро.

Живая 33-метровая красавица засверкала золотистыми огоньками, пусть при дневном свете они и не слишком заметны. Рядом ждут своего часа силуэты городских домов. А на ветвях новогодней ели вскоре развесят флажки, серпантин, щелкунчиков, лошадок и другие игрушки в полюбившемся петербуржцам ретростиле.