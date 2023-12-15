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    Петербургские дома стремительно отращивают зубы. На Васильевском — кровавые

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    Консерватория, Театральная площадь
    Консерватория, Театральная площадьФото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Сосульки красивы, будто застывшая музыка, но горожане чаще возмущаются, чем восхищаются ими. Всё-таки в городе лучше без этой красоты.

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    Зловещие красные сосульки свисают с крыши дома на Васильевском острове, словно предупреждая: «Не выходи из дома, упаду», рассказывает читательница «Фонтанки» Екатерина.

    Гаванская улица, 11/16
    Гаванская улица, 11/16Фото: читательница «Фонтанки» Екатерина
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    Промышленные альпинисты сбивают сосульки и наледь с помощью тяжёлых молотов.

    Также используют лопаты.

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    На Гражданской и Моховой улицах сосульки длиной с целый этаж — в вашу квартиру такие, скорее всего, не поместились бы, только если горизонтально.

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    Но это, конечно, далеко не предел. Царь-сосуля на Серпуховской улице, 48, доросла по строительным лесам до земли, сообщает читатель «Фонтанки» Дима.

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    Фотогалерея от читателей пополняется в течение всего дня.

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    Опасные места кое-где ограждают лентами. Здесь, у кофейни на Невском проспекте, ленту привязали к новогоднему шарику, и сотрудница вышла поправить это недоразумение.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Сосульки в Петербурге растут уже не первую неделю, а особенно активно — после оттепели. Счет пострадавшим открыла женщина в Кронштадте. В выходные в Петербурге ожидается новая оттепель с мокрым снегом, дождем и сильным ветром.

    Консерватория, Театральная площадь
    Консерватория, Театральная площадьФото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Гаванская улица, 11/16
    Гаванская улица, 11/16Фото: читательница «Фонтанки» Екатерина
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 18

    Гость15 Дек 2023 в 15:58
    А представьте, что дворнику через пять лет бесплатно, без ипотеки, отдадут в собственность однокомнатную квартиру, если он будет хорошо работать. В Ленинграде до 1990 года, это было в каждом ЖКУ. Дворники работали, и были заинтересованы в своей работе, да были приезжие, но в основном русскоязычные. Все жильцы их знали и они всех знали, поэтому не редко помогали дворникам, с уборкой снега. Сейчас это звучит не реально... В отличии от сумм в квитанциях за уборку придомовой территории. Суммы всегда реальны и увеличиваются не смотря на качество уборки..
    +0−0
    Гость15 Дек 2023 в 15:48
    Огородите весь город лентой. И таблички повесьте: Опасно! Беглов!
    +2−0
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