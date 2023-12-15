Петербургские дома стремительно отращивают зубы. На Васильевском — кровавые

Сосульки красивы, будто застывшая музыка, но горожане чаще возмущаются, чем восхищаются ими. Всё-таки в городе лучше без этой красоты.
Зловещие красные сосульки свисают с крыши дома на Васильевском острове, словно предупреждая: «Не выходи из дома, упаду», рассказывает читательница «Фонтанки» Екатерина.
Промышленные альпинисты сбивают сосульки и наледь с помощью тяжёлых молотов.
Также используют лопаты.
На Гражданской и Моховой улицах сосульки длиной с целый этаж — в вашу квартиру такие, скорее всего, не поместились бы, только если горизонтально.
Но это, конечно, далеко не предел. Царь-сосуля на Серпуховской улице, 48, доросла по строительным лесам до земли, сообщает читатель «Фонтанки» Дима.
Фотогалерея от читателей пополняется в течение всего дня.
Опасные места кое-где ограждают лентами. Здесь, у кофейни на Невском проспекте, ленту привязали к новогоднему шарику, и сотрудница вышла поправить это недоразумение.
Сосульки в Петербурге растут уже не первую неделю, а особенно активно — после оттепели. Счет пострадавшим открыла женщина в Кронштадте. В выходные в Петербурге ожидается новая оттепель с мокрым снегом, дождем и сильным ветром.