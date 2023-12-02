    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -8

    0 м/с, штиль

    757мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.76eur97.91

    В Петербурге сосульки начали падать на головы прохожих

    1039
    5 комментариев

    Опасности, которые зимняя погода развесила над головами петербуржцев, начали падать. Счёт пострадавших от прилетевшего сверху льда открыла 65-летняя жительница Калининского района, стало известно «Фонтанке» 2 декабря.

    Женщина с травмой головы поступила в больницу в Сестрорецке накануне. Свой ушиб она объяснила падением сосульки, под которую ей не повезло угодить на улице Зосимова — судя по всему, в Кронштадте — около полудня. Точный адрес медикам она не назвала.

    Пострадавшей оказали необходимую помощь и отпустили долечиваться дома.

    С характерными для зимы травмами в больницы начали обращаться в середине ноября. Сейчас без поскользнувшихся не обходится и дня. Так, в пятницу падали во Фрунзенском районе на улице Белы Куна, 16,и на Лиговском проспекте, 162. В первом случае 53-летняя женщина получила сотрясение мозга, во втором 28-летний мужчина сломал лодыжку.

    78-летняя жительница Колпино оказалась в больнице, сломав плечевую кость в окрестностях ТЦ на улице Труда, 7/5. На Суздальском шоссе, 12 на ступеньках магазина не устоял 29-летний мужчина.

    По предварительным данным, все они в удовлетворительном состоянии. Более тяжёлые травмы получил 69-летний житель Приморского района, упавший у торгового центра на улице Меркурьева на Парнасе. Его увезли в Александровскую больницу с ушибом мозга и переломом костей черепа.

    Чтобы городские службы быстрее нашли самые угрожающие глыбы льда, а прохожим было не так страшно жить в ожидании, пока сосульки ликвидируют, «Фонтанка» объявляет конкурс.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    КронштадтСосульки
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close