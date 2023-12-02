В Петербурге сосульки начали падать на головы прохожих

Опасности, которые зимняя погода развесила над головами петербуржцев, начали падать. Счёт пострадавших от прилетевшего сверху льда открыла 65-летняя жительница Калининского района, стало известно «Фонтанке» 2 декабря.



Женщина с травмой головы поступила в больницу в Сестрорецке накануне. Свой ушиб она объяснила падением сосульки, под которую ей не повезло угодить на улице Зосимова — судя по всему, в Кронштадте — около полудня. Точный адрес медикам она не назвала.

Пострадавшей оказали необходимую помощь и отпустили долечиваться дома.

С характерными для зимы травмами в больницы начали обращаться в середине ноября. Сейчас без поскользнувшихся не обходится и дня. Так, в пятницу падали во Фрунзенском районе на улице Белы Куна, 16,и на Лиговском проспекте, 162. В первом случае 53-летняя женщина получила сотрясение мозга, во втором 28-летний мужчина сломал лодыжку.