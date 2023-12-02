В Петербурге сосульки начали падать на головы прохожих

Опасности, которые зимняя погода развесила над головами петербуржцев, начали падать. Счёт пострадавших от прилетевшего сверху льда открыла 65-летняя жительница Калининского района, стало известно «Фонтанке» 2 декабря.
Женщина с травмой головы поступила в больницу в Сестрорецке накануне. Свой ушиб она объяснила падением сосульки, под которую ей не повезло угодить на улице Зосимова — судя по всему, в Кронштадте — около полудня. Точный адрес медикам она не назвала.
Пострадавшей оказали необходимую помощь и отпустили долечиваться дома.
С характерными для зимы травмами в больницы начали обращаться в середине ноября. Сейчас без поскользнувшихся не обходится и дня. Так, в пятницу падали во Фрунзенском районе на улице Белы Куна, 16,и на Лиговском проспекте, 162. В первом случае 53-летняя женщина получила сотрясение мозга, во втором 28-летний мужчина сломал лодыжку.
78-летняя жительница Колпино оказалась в больнице, сломав плечевую кость в окрестностях ТЦ на улице Труда, 7/5. На Суздальском шоссе, 12 на ступеньках магазина не устоял 29-летний мужчина.
По предварительным данным, все они в удовлетворительном состоянии. Более тяжёлые травмы получил 69-летний житель Приморского района, упавший у торгового центра на улице Меркурьева на Парнасе. Его увезли в Александровскую больницу с ушибом мозга и переломом костей черепа.
Чтобы городские службы быстрее нашли самые угрожающие глыбы льда, а прохожим было не так страшно жить в ожидании, пока сосульки ликвидируют, «Фонтанка» объявляет конкурс.