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    «У вас висит? Тогда мы идем к вам». «Фонтанка» объявляет конкурс на лучшую сосульку

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    «Фонтанка» заметила, что декабрьский Петербург украшен чуть больше, чем хотелось бы: дворы и улицы обрамлены длинными сосульками, свисающими с крыш. Чтобы городские службы быстрее нашли самые угрожающие глыбы льда, а прохожим было не так страшно жить в ожидании, пока сосульки ликвидируют, мы решили объявить конкурс.

    Присылайте фотографии самых больших и пугающих сосулек, которые найдете на улицах Санкт-Петербурга, указав адрес. Самые выдающиеся произведения изо льда мы опубликуем на «Фонтанке».

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Скажем сразу: конкурс инициирован самими читателями, так что первые претенденты на победу уже есть. «Не знаю, начался ли конкурс на самую большую сосульку, но на Белинского, 6 уже есть серьёзный претендент», — написал нам читатель в субботу, 2 декабря.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Адрес для фотографий — mail@fontanka.ru. Или наш чат-бот в нашем Telegram-канале.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Сосульки на крышах
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
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