«У вас висит? Тогда мы идем к вам». «Фонтанка» объявляет конкурс на лучшую сосульку

«Фонтанка» заметила, что декабрьский Петербург украшен чуть больше, чем хотелось бы: дворы и улицы обрамлены длинными сосульками, свисающими с крыш. Чтобы городские службы быстрее нашли самые угрожающие глыбы льда, а прохожим было не так страшно жить в ожидании, пока сосульки ликвидируют, мы решили объявить конкурс.



Присылайте фотографии самых больших и пугающих сосулек, которые найдете на улицах Санкт-Петербурга, указав адрес. Самые выдающиеся произведения изо льда мы опубликуем на «Фонтанке».