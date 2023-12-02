«У вас висит? Тогда мы идем к вам». «Фонтанка» объявляет конкурс на лучшую сосульку

«Фонтанка» заметила, что декабрьский Петербург украшен чуть больше, чем хотелось бы: дворы и улицы обрамлены длинными сосульками, свисающими с крыш. Чтобы городские службы быстрее нашли самые угрожающие глыбы льда, а прохожим было не так страшно жить в ожидании, пока сосульки ликвидируют, мы решили объявить конкурс.
Присылайте фотографии самых больших и пугающих сосулек, которые найдете на улицах Санкт-Петербурга, указав адрес. Самые выдающиеся произведения изо льда мы опубликуем на «Фонтанке».
Скажем сразу: конкурс инициирован самими читателями, так что первые претенденты на победу уже есть. «Не знаю, начался ли конкурс на самую большую сосульку, но на Белинского, 6 уже есть серьёзный претендент», — написал нам читатель в субботу, 2 декабря.
Адрес для фотографий — mail@fontanka.ru. Или наш чат-бот в нашем Telegram-канале.