В Кронштадте проверили крышу дома после падения сосульки на женщину

Чистую крышу увидели сотрудники управляющей компании там, где, как было заявлено, сосулька упала на голову прохожей в Кронштадте.



Как сообщили «Фонтанке» в администрации Кронштадтского района 5 декабря, в информации о травмированной наледью 65-летней женщине фигурировал дом на углу улиц Зосимова и Всеволода Вишневского. В районный ЖКС сведения об этом поступили днём 1 декабря, в этот же день сотрудники осмотрели предполагаемое место происшествия.



«Было установлено, что на кровле МКД снежные массы и наледь отсутствует. Предположительно падение снежной массы произошло с оконного отлива», - рассказали в администрации о том, что увидели на Зосимова, 18/15.

