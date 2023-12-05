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    В Кронштадте проверили крышу дома после падения сосульки на женщину

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    Чистую крышу увидели сотрудники управляющей компании там, где, как было заявлено, сосулька упала на голову прохожей в Кронштадте.

    Как сообщили «Фонтанке» в администрации Кронштадтского района 5 декабря, в информации о травмированной наледью 65-летней женщине фигурировал дом на углу улиц Зосимова и Всеволода Вишневского. В районный ЖКС сведения об этом поступили днём 1 декабря, в этот же день сотрудники осмотрели предполагаемое место происшествия.

    «Было установлено, что на кровле МКД снежные массы и наледь отсутствует. Предположительно падение снежной массы произошло с оконного отлива», - рассказали в администрации о том, что увидели на Зосимова, 18/15.

    Женщина поступила в больницу с травмой головы. После оказания необходимой помощи её отпустили домой.

    Навестившим её сотрудникам управляющей компании точный адрес она назвать не смогла. В администрации уточнили, что претензий к УК у пострадавшей нет.

    Зима требует от жителей Петербурга особой внимательности: смотреть необходимо не только по сторонам и под ноги, но и на крыши домов. «Фонтанка» показывала самые впечатляющие сосульки конца недели по версии читателей.

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    Падение наледи с крышиПетербург
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