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    В СПбГУ нашли студента, спросившего президента Путина про двойников

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    30 комментариев
    Фото: скриншот видео Зарубин / Telegram
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    В СПбГУ выявили студента, который при помощи виртуального «двойника» спросил президента РФ Владимира Путина о двойниках. В вузе в пятницу, 15 декабря, рассказали, что обучающийся изучает цифровые технологии и входит в число отличников, передает РИА Новости.

    «Нам удалось определить, кто является автором обращения. Это не первокурсник. Им стал студент с высокими оценками, преуспевающий в учебе, как и большинство универсантов, которые изучают в СПбГУ цифровые технологии и искусственный интеллект», — рассказали в вузе.

    Зарубин / Telegram

    Накануне в ходе прямой линии сгенерированный нейросетью «студент СПбГУ», похожий на главу государства, задал вопрос о двойниках и об опасностях, которые несет искусственный интеллект.

    «Вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом, но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. <…> Это мой первый двойник, кстати», — ответил Владимир Путин.

    Также в СПбГУ заявили, что «наш главный выпускник — Владимир Владимирович Путин — человек, которого не сможет повторить или превзойти ни одна нейросеть».

    Фото: скриншот видео Зарубин / Telegram

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    Комментарии 30

    Гость15 Дек 2023 в 16:02
    а мог бы еще жить и жить... в свое удовольствие... эхххх.. (((
    +0−0
    Гость15 Дек 2023 в 15:53
    Лучших математиков и программистов готовят в СПбГУ!!!!
    +0−0
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