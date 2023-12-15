В СПбГУ нашли студента, спросившего президента Путина про двойников

В СПбГУ выявили студента, который при помощи виртуального «двойника» спросил президента РФ Владимира Путина о двойниках. В вузе в пятницу, 15 декабря, рассказали, что обучающийся изучает цифровые технологии и входит в число отличников, передает РИА Новости .

«Нам удалось определить, кто является автором обращения. Это не первокурсник. Им стал студент с высокими оценками, преуспевающий в учебе, как и большинство универсантов, которые изучают в СПбГУ цифровые технологии и искусственный интеллект», — рассказали в вузе.

Накануне в ходе прямой линии сгенерированный нейросетью «студент СПбГУ», похожий на главу государства, задал вопрос о двойниках и об опасностях, которые несет искусственный интеллект.

«Вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом, но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. <…> Это мой первый двойник, кстати», — ответил Владимир Путин.



Также в СПбГУ заявили, что «наш главный выпускник — Владимир Владимирович Путин — человек, которого не сможет повторить или превзойти ни одна нейросеть».