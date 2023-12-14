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    Владимир Пресняков учит свою жену жить без шампусика

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    Певец Владимир Пресняков бросил выпивать и встал на путь здорового образа жизни. Теперь он пытается склонить к этому свою жену Наталью Подольскую. Об этом музыкант рассказал журналистам, пишет 14 декабря «Стархит».

    Пресняков уже смог похудеть на 8 килограммов, отказавшись от пагубной привычки. Он признается, что теперь ему хорошо и без алкоголя.

    «Сейчас я без него замечательно обхожусь, учу свою любимую жену этому. Что можно без шампусика прекрасно себя чувствовать. Она любит иногда немного выпить шампусика, не с утра, конечно», — цитирует артиста издание.

    Помимо алкоголя Владимир Пресняков исключил из своей жизни «ночные дожоры».

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    Владимир ПресняковАлкоголь
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