«Она что, крупный оппозиционный деятель?». Путин прокомментировал приговор журналистке Баязитовой и «охоту на ведьм»

Владимир Путин прокомментировал дело о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка и запрос гособвинителя больших сроков для фигуранток. В ходе прямой линии 14 декабря президент заявил, что это не «охота на ведьм», но нужно оценить наказания за экономические преступления.
По делу о вымогательстве денег на «блок» негативных публикаций о топ-менеджере банка проходила журналистка и администратор телеграм-канала Александра Баязитова. Суд назначил ей 5 лет лишения свободы, однако обвинение требовало 14 лет тюрьмы. Президента спросили, считает ли он это деяние сопоставимым с запросом прокуратуры, и где грань, когда наказывают «настоящих вредителей», а когда начинается «охота на ведьм».
«Не перегибайте. Какая охота на ведьм? Я не знаю эту ситуацию до деталей, но что она такого сделала, чтобы на нее охотиться? Она что, какой-то там крупный оппозиционный деятель, что ли? <…> Суров закон, но – закон. Я тоже слышу и вижу, когда за какое-то экономическое преступление 14-15 лет [дают]. Откровенно говоря, я сам немножко оторопел, когда об этом услышал. Перебор, очевидно», – ответил Путин.
Однако президент заявил, что общество и законодатель исходят из того, что общественная опасность таких деяний «велика настолько, что это требует соответствующей адекватной, как считают законодатели, реакции» по пресечению неправомерной деятельности.
При этом Путин добавил, что попросит Госдуму еще раз оценить эти нормы Уголовного кодекса и отреагировать соответствующим образом.
Напомним, журналистка Александра Баязитова и медиатехнолог Ольга Архарова имеют отношение к администрированию телеграм-канала «Адские бабки». Их обвинили в вымогательстве денег на «блок» негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Баязитовой назначили 5 лет лишения свободы, Архаровой – 4,5 года. Гособвинитель запрашивал для женщин 14 и 13 лет лишения свободы соответственно, учитывая, что самое строгое наказание по статье о вымогательстве – 15 лет лишения свободы.
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