«Она что, крупный оппозиционный деятель?». Путин прокомментировал приговор журналистке Баязитовой и «охоту на ведьм»

Владимир Путин прокомментировал дело о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка и запрос гособвинителя больших сроков для фигуранток. В ходе прямой линии 14 декабря президент заявил, что это не «охота на ведьм», но нужно оценить наказания за экономические преступления.



По делу о вымогательстве денег на «блок» негативных публикаций о топ-менеджере банка проходила журналистка и администратор телеграм-канала Александра Баязитова. Суд назначил ей 5 лет лишения свободы, однако обвинение требовало 14 лет тюрьмы. Президента спросили, считает ли он это деяние сопоставимым с запросом прокуратуры, и где грань, когда наказывают «настоящих вредителей», а когда начинается «охота на ведьм».

