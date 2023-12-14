Врачи Петербурга получат доплаты за выявление рака. На эти цели выделено 1,9 миллиона из бюджета ТФОМС

Губернатор Александр Беглов подписал закон о внесении изменений в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба правительства города.

Изменения в законе связаны с принятием на федеральном уровне решений о предоставлении регионам межбюджетных трансферов из Федерального фонда ОМС в бюджет ТФОМС.

В частности, дополнительные средства будут направлены на:

оплату труда врачей и среднего медицинского персонала (115,5 млн рублей);