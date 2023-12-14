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    Врачи Петербурга получат доплаты за выявление рака. На эти цели выделено 1,9 миллиона из бюджета ТФОМС

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    Губернатор Александр Беглов подписал закон о внесении изменений в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба правительства города.

    Изменения в законе связаны с принятием на федеральном уровне решений о предоставлении регионам межбюджетных трансферов из Федерального фонда ОМС в бюджет ТФОМС.

    В частности, дополнительные средства будут направлены на:

    • оплату труда врачей и среднего медицинского персонала (115,5 млн рублей);
    • стимулирующие выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний (1,9 млн рублей);

    Доходы бюджета ТФОМС на 2023 год возрастут на 1,56 миллиарда рублей и составят 14,39 миллиарда рублей. Расходы бюджета фонда также увеличатся — на 5,18 миллиарда рублей и составят 14,76 миллиарда рублей. Из бюджета ТФОМС Санкт-Петербурга возвращено в бюджетную систему России 1,2 миллиарда рублей.

    В 2022 году Минздрав РФ принял решение доплачивать врачам за раннее выявление онкологических заболеваний. Также глава петербургского ТФОМС сообщил, что зарплата петербургских врачей, а также среднего и младшего медперсонала в 2024 году вырастет на 8,6%.

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