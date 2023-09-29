Глава ТФОМС рассказал, сколько будут зарабатывать петербургские врачи в 2024 году

Зарплата петербургских врачей, а также среднего и младшего медперсонала в 2024 году вырастет на 8,6%. Об этом на заседании городского правительства 29 сентября рассказал директор городского Территориального фонда обязательного медицинского страхования Константин Звоник.



«На основе данных комитета по экономической политике и стратегическому планированию планируется, что в 2024 году целевые значения по заработной плате увеличатся на 8,6% и для врачей составят 164 572 рубля, а для среднего и младшего медицинского персонала составят 82 286 рублей», — сказал он.