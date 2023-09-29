    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, вос

    763мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97eur102.1

    Глава ТФОМС рассказал, сколько будут зарабатывать петербургские врачи в 2024 году

    2859
    19 комментариев

    Зарплата петербургских врачей, а также среднего и младшего медперсонала в 2024 году вырастет на 8,6%. Об этом на заседании городского правительства 29 сентября рассказал директор городского Территориального фонда обязательного медицинского страхования Константин Звоник.

    «На основе данных комитета по экономической политике и стратегическому планированию планируется, что в 2024 году целевые значения по заработной плате увеличатся на 8,6% и для врачей составят 164 572 рубля, а для среднего и младшего медицинского персонала составят 82 286 рублей», — сказал он.

    В 2023 году, по данным ТФОМС, врачи в среднем заработают 151 501 рубль, средний и младший медперсонал — 75 750 рублей.

    Ранее вице-губернатор Валерий Москаленко сообщил, что уровень заработной платы врачей в Петербурге — «это 140 и плюс тысяч рублей».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 19

    Ганс-Дитрих Геншер29 Сен 2023 в 13:23
    по 500
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 13:13
    Над человеком всяк хочет власти : уголовник - пугает, полицейский поддерживает страх, медик , жкхасник, всякие органы чаще всего обворовывают, как начальники и воришки всех мастей. Мир многолик, будьте бдительны, а кто любой кто рядом - не такой и друг может быть.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 13:06
    глава ТФОМС СПБ Константин Звоник, он друг Эргашева, перескочил из здравоохранения Москвы.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close