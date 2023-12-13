Во всех подразделениях ГИБДД Петербурга и Ленобласти снова выдают права и номера

Оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции во всех подразделениях Петербурга и Ленобласти возобновлено в полном объёме, сообщает 13 декабря региональное ГУ МВД.



Ранее в среду главк сообщил о техническом сбое в работе информационных ресурсов по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений. Подобные проблемы фиксировались и в подразделениях Госавтоинспекции в Московской области.



О том, что технические неполадки в Петербурге и 47-м регионе устранены, в МВД сообщили в 18:15 мск.



Напомним, 12 декабря в московской ГИБДД произошел масштабный технический сбой. Однако в Петербурге автомобилисты никаких неудобств тогда не ощутили.

