«Не произвела впечатление лица, способного совершить подобное». Незадолго до теракта Трепова* просила благословения

В ходе процесса по делу о теракте огласили показания священника, который незадолго до взрыва встречался с Дарьей Треповой* и молился с ней о благополучном путешествии. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает корреспондент «Фонтанки».
Как следует из показаний священника, с просьбой поговорить с девушкой к нему обратилась сестра Илона. Трепова* приехала в церковь 30 марта и попросила о молитве за ее путешествие. Священник отметил, что это не было исповедью, а лишь доверительной беседой.
Во время разговора ему стало понятно, что Трепова* собирается на территорию Украины — заниматься политической оппозиционной журналистикой. Позвал ее туда некий знакомый из интернета, он тоже журналист, и Трепова* сообщила священнику, что очень этому журналисту доверяет. Фамилий и каких-либо других конкретных данных девушка не называла.
Трепова* поделилась, что она верующий человек, но в церкви бывает нечасто. Она планировала воцерковиться, когда доберется до Украины.
После молитвы священник советовал ей хорошо подумать о необходимости путешествия, так как это может навредить ее родственникам. Дарья ответила ему, что даже не подумала о них, из чего он сделал вывод, что девушка была довольно наивна. Он также охарактеризовал ее как интеллигентную и общительную. Священник добавил, что очень удивился, увидев в новостях о теракте портрет Треповой*, так как она совершенно не производила впечатление человека, который мог бы пойти на подобное преступление.
Ранее в процессе высказались все пожелавшие присутствовать лично потерпевшие. Вдове погибшего Владлена Татарского Дарья Трепова* сказала, что ей «очень жаль».
*Росфинмониторинг внес Трепову в перечень экстремистов и террористов.