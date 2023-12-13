«Не произвела впечатление лица, способного совершить подобное». Незадолго до теракта Трепова* просила благословения

В ходе процесса по делу о теракте огласили показания священника, который незадолго до взрыва встречался с Дарьей Треповой* и молился с ней о благополучном путешествии. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает корреспондент «Фонтанки».



Как следует из показаний священника, с просьбой поговорить с девушкой к нему обратилась сестра Илона. Трепова* приехала в церковь 30 марта и попросила о молитве за ее путешествие. Священник отметил, что это не было исповедью, а лишь доверительной беседой.