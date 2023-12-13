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    «Не произвела впечатление лица, способного совершить подобное». Незадолго до теракта Трепова* просила благословения

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    В ходе процесса по делу о теракте огласили показания священника, который незадолго до взрыва встречался с Дарьей Треповой* и молился с ней о благополучном путешествии. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает корреспондент «Фонтанки».

    Как следует из показаний священника, с просьбой поговорить с девушкой к нему обратилась сестра Илона. Трепова* приехала в церковь 30 марта и попросила о молитве за ее путешествие. Священник отметил, что это не было исповедью, а лишь доверительной беседой.

    Во время разговора ему стало понятно, что Трепова* собирается на территорию Украины — заниматься политической оппозиционной журналистикой. Позвал ее туда некий знакомый из интернета, он тоже журналист, и Трепова* сообщила священнику, что очень этому журналисту доверяет. Фамилий и каких-либо других конкретных данных девушка не называла.

    Трепова* поделилась, что она верующий человек, но в церкви бывает нечасто. Она планировала воцерковиться, когда доберется до Украины.

    После молитвы священник советовал ей хорошо подумать о необходимости путешествия, так как это может навредить ее родственникам. Дарья ответила ему, что даже не подумала о них, из чего он сделал вывод, что девушка была довольно наивна. Он также охарактеризовал ее как интеллигентную и общительную. Священник добавил, что очень удивился, увидев в новостях о теракте портрет Треповой*, так как она совершенно не производила впечатление человека, который мог бы пойти на подобное преступление.


    Ранее в процессе высказались все пожелавшие присутствовать лично потерпевшие. Вдове погибшего Владлена Татарского Дарья Трепова* сказала, что ей «очень жаль».

    *Росфинмониторинг внес Трепову в перечень экстремистов и террористов.

    Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе Пригожина на Университетской набережной. Вечером 2 апреля в нем собрались активисты движения «Кибер фронт Z», поклонники военкора и несколько случайных посетителей. Охраны и досмотра в баре не было. Под конец первого часа выступления Татарского микрофон взяла Дарья Трепова*. Она представилась студенткой Настей из Академии художеств и объяснила, что у нее для Татарского подарок, но его не дали пронести в зал из-за подозрений про бомбу. С личного разрешения военкора, который видел Дарью-Настю не первый раз, статуэтку принесли в зал.

    После взрыва Трепова* уехала на окраину города, купила телефон и поехала в другой конец — на Парнас, к приятелю своего мужа Дмитрию Касинцеву. Ему вменили заранее не обещанное укрывательство. Трепова* не признает вину и утверждает, что ничего о взрывчатке не знала. Статуэтку ей было велено передать Татарскому как устройство слежения.

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