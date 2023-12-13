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    Смольному разрешат давать гранты для разработки беспилотников

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    Смольный получит право давать гранты на проекты в сфере искусственного интеллекта, беспилотников и робототехники. Такой законопроект 13 декабря Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении.

    «Мы предлагаем установить конкретные меры поддержки беспилотной отрасли экономики. В частности, предлагается расширить перечень направлений, по которым могут быть предоставлены гранты Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-технической деятельности. А именно — установить, что гранты Санкт-Петербурга предоставляются по направлениям в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники и систем на их основе, а также беспилотных воздушных судов и беспилотных авиационных систем», — рассказала одна из соавторов инициативы, депутат Наталия Астахова.

    Глава фракции «Яблоко» в парламенте Александр Шишлов обратил внимание, что законопроект подразумевает возможность получения грантов только на разработку в сфере беспилотных воздушных судов и беспилотных авиационных систем, тогда как есть также водные и сухопутные системы.

    Депутат напомнил, что еще во времена его работы в ЦНИИ робототехники разрабатывались беспилотные сухопутные системы, которые в том числе работали и в Чернобыле. Он предложил не ограничиваться только воздушными беспилотниками.

    В ответ Астахова пояснила, что авторы ориентировались именно на воздушные БПЛА, подчеркнув, что в будущем ничто не мешает расширить этот перечень.

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    СмольныйБеспилотная авиацияБеспилотникиИскусственный интеллект
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