Смольному разрешат давать гранты для разработки беспилотников

«Мы предлагаем установить конкретные меры поддержки беспилотной отрасли экономики. В частности, предлагается расширить перечень направлений, по которым могут быть предоставлены гранты Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-технической деятельности. А именно — установить, что гранты Санкт-Петербурга предоставляются по направлениям в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники и систем на их основе, а также беспилотных воздушных судов и беспилотных авиационных систем», — рассказала одна из соавторов инициативы, депутат Наталия Астахова.

Смольный получит право давать гранты на проекты в сфере искусственного интеллекта, беспилотников и робототехники. Такой законопроект 13 декабря Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении.

Глава фракции «Яблоко» в парламенте Александр Шишлов обратил внимание, что законопроект подразумевает возможность получения грантов только на разработку в сфере беспилотных воздушных судов и беспилотных авиационных систем, тогда как есть также водные и сухопутные системы.

Депутат напомнил, что еще во времена его работы в ЦНИИ робототехники разрабатывались беспилотные сухопутные системы, которые в том числе работали и в Чернобыле. Он предложил не ограничиваться только воздушными беспилотниками.



В ответ Астахова пояснила, что авторы ориентировались именно на воздушные БПЛА, подчеркнув, что в будущем ничто не мешает расширить этот перечень.

