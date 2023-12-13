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    Подросток из Рощино обгорел, пытаясь согреться

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    5 комментариев

    14-летний юноша из Выборгского района Ленобласти госпитализирован в тяжелом состоянии после попытки разжечь твердотопливный котел соляркой. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 декабря.

    Накануне вечером в больницу из поселка Рощино был доставлен подросток. Врачи оценили его состояние как тяжелое и диагностировали ожоги лица, кистей и голени. Пострадавший пояснил, что около пяти вечера решил разжечь котел в котельной у дома. Подросток налил в него дизтопливо, после чего канистра моментально вспыхнула. Юноша побежал быстрее на улицу, чтобы выкинуть полыхающую емкость в снег, но не успел — канистра взорвалась прямо у него в руках.

    Пострадавшего поместили в стационар.

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    Комментарии 5

    Гость13 Дек 2023 в 11:40
    Это не солярка...
    +1−0
    Гость13 Дек 2023 в 11:39
    Рощино плохой поселок, наркоманы, пьяницы, уголовники, детский лагерь Киры Турчак.
    +0−0
    26605452513 Дек 2023 в 11:23
    А бумагой для розжига теперь не комильфо пользоваться?
    +0−0
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