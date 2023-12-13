Подросток из Рощино обгорел, пытаясь согреться

14-летний юноша из Выборгского района Ленобласти госпитализирован в тяжелом состоянии после попытки разжечь твердотопливный котел соляркой. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 декабря.
Накануне вечером в больницу из поселка Рощино был доставлен подросток. Врачи оценили его состояние как тяжелое и диагностировали ожоги лица, кистей и голени. Пострадавший пояснил, что около пяти вечера решил разжечь котел в котельной у дома. Подросток налил в него дизтопливо, после чего канистра моментально вспыхнула. Юноша побежал быстрее на улицу, чтобы выкинуть полыхающую емкость в снег, но не успел — канистра взорвалась прямо у него в руках.
Пострадавшего поместили в стационар.