В Москве вспыхнула конюшня. Восемь животных погибло

В среду, 13 декабря, на востоке Москвы произошел пожар в одноэтажной конюшне. Огонь охватил площадь 100 квадратных метров. По предварительным данным, восемь животных погибло, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России. Их точное количество уточняется, информирует столичная прокуратура.
На место происшествия прибыли пожарные, которые оперативно ликвидировали открытое горение. В настоящее время проводится проливка и разборка конструкций.
В результате пожара никто не пострадал. Пятеро лошадей, находившихся в конюшне, были спасены и переданы владельцам. Происшествие взяла на контроль прокуратура Восточного административного округа.
По данным источника РИА Новости в экстренных службах, причина пожара — неисправный обогреватель.