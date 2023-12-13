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    В Москве вспыхнула конюшня. Восемь животных погибло

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    6 комментариев

    В среду, 13 декабря, на востоке Москвы произошел пожар в одноэтажной конюшне. Огонь охватил площадь 100 квадратных метров. По предварительным данным, восемь животных погибло, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России. Их точное количество уточняется, информирует столичная прокуратура.

    МЧС России

    На место происшествия прибыли пожарные, которые оперативно ликвидировали открытое горение. В настоящее время проводится проливка и разборка конструкций.

    В результате пожара никто не пострадал. Пятеро лошадей, находившихся в конюшне, были спасены и переданы владельцам. Происшествие взяла на контроль прокуратура Восточного административного округа.

    По данным источника РИА Новости в экстренных службах, причина пожара — неисправный обогреватель.

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    Комментарии 6

    🦄🌈💩13 Дек 2023 в 11:01
    Лавров не пострадал?
    +0−1
    DEMOMON13 Дек 2023 в 10:58
    Ну почему из дерева-то всё!? У нас что, проблема с бетоном?
    +0−0
    Гость_0013 Дек 2023 в 10:56
    Надеюсь семья виновного пострадает в такой же ситуации. Бумеранга им в дом.
    +0−0
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