КАД чистили 99 разных машин и высыпали на неё за сутки 830 тонн соли

В расчистке КАД от снега и в её обработке за минувшие сутки было задействовано 99 единиц различной спецтехники: это комбинированные дорожные машины, погрузчики, тракторы и другие машины. Работали 38 сотрудников подрядной организации. На дорогу высыпали 830 тонн соли. В общей сложности федеральные дороги Петербурга и Ленобласти чистит и обрабатывает 445 единиц техники, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».



В Ленинградской области на обработку дорог федерального значения израсходовано 1618 тонн соли и 494 кубометра песко-соляной смеси. Подрядчики вывели 177 КДМ, 39 погрузчиков, 24 трактора и другую технику — всего 346 единиц. Работали 528 сотрудника.

