    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, вос

    758мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.98eur98.08

    КАД чистили 99 разных машин и высыпали на неё за сутки 830 тонн соли

    1375
    3 комментария

    В расчистке КАД от снега и в её обработке за минувшие сутки было задействовано 99 единиц различной спецтехники: это комбинированные дорожные машины, погрузчики, тракторы и другие машины. Работали 38 сотрудников подрядной организации. На дорогу высыпали 830 тонн соли. В общей сложности федеральные дороги Петербурга и Ленобласти чистит и обрабатывает 445 единиц техники, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    В Ленинградской области на обработку дорог федерального значения израсходовано 1618 тонн соли и 494 кубометра песко-соляной смеси. Подрядчики вывели 177 КДМ, 39 погрузчиков, 24 трактора и другую технику — всего 346 единиц. Работали 528 сотрудника.

    На региональных дорогах Ленобласти за минувшие сутки очищено более 14 тысяч километров — и проезжая часть, и обочины. Круглосуточно работают 320 единиц спецтехники, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.

    «В ближайшие три дня сложная обстановка на дорогах сохранится, водителям нужно быть предельно внимательными и аккуратными за рулем», — отмечают дорожники.

    Осадки вместе с потеплением принёс в наш регион циклон «Ваня». На фоне снегопада вчера вечером в Петербурге пробки достигли 10 баллов, а сегодня утром — 7 баллов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СнегУборка дорогОчистка дорог от снегаПогода в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close