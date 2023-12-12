КАД чистили 99 разных машин и высыпали на неё за сутки 830 тонн соли

В расчистке КАД от снега и в её обработке за минувшие сутки было задействовано 99 единиц различной спецтехники: это комбинированные дорожные машины, погрузчики, тракторы и другие машины. Работали 38 сотрудников подрядной организации. На дорогу высыпали 830 тонн соли. В общей сложности федеральные дороги Петербурга и Ленобласти чистит и обрабатывает 445 единиц техники, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
В Ленинградской области на обработку дорог федерального значения израсходовано 1618 тонн соли и 494 кубометра песко-соляной смеси. Подрядчики вывели 177 КДМ, 39 погрузчиков, 24 трактора и другую технику — всего 346 единиц. Работали 528 сотрудника.
На региональных дорогах Ленобласти за минувшие сутки очищено более 14 тысяч километров — и проезжая часть, и обочины. Круглосуточно работают 320 единиц спецтехники, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.
«В ближайшие три дня сложная обстановка на дорогах сохранится, водителям нужно быть предельно внимательными и аккуратными за рулем», — отмечают дорожники.
Осадки вместе с потеплением принёс в наш регион циклон «Ваня». На фоне снегопада вчера вечером в Петербурге пробки достигли 10 баллов, а сегодня утром — 7 баллов.