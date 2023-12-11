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    Новый год за решеткой проведут зачинщики поножовщины на соревнованиях по борьбе в Петербурге

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    Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих мужчин, которых подозревают в нападении с ножом на охранников ФОК на улице Коммуны. Обоих отправили в СИЗО. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов 11 декабря.

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    50-летнего уроженца Дагестана и его 37-летнего брата подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). «Фонтанка» писала, что конфликт произошел между болельщиками и охраной во время соревнований по борьбе в ФОК на улице Коммуны 9 декабря. Предварительно, охранники не пускали мужчин в зал из-за заполненности трибун. Тогда в ход пошли кулаки и нож.

    Одним из пострадавших от нападения оказался 22-летний спортсмен. Судя по открытым данным, в августе полному тезке молодого человека присвоили звание мастера спорта по рукопашному бою.

    Возбуждено уголовное дело. Братья пробудут под стражей до 8 февраля 2024 года. Добавим, что на инцидент обратил внимание председатель СКР Александр Бастрыкин.

    Подробнее о том, что происходило в спорткомплексе в первые минуты после инцидента, читайте в материале «Фонтанки».

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