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    В петербургской колонии умер осужденный. В УФСИН опровергают его убийство

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    Осуждённый за убийство скончался в исправительной колонии № 6 в Грузовом проезде во Фрунзенском районе города. Его нашли в камере без признаков жизни и следов насилия, сообщили «Фонтанке» в УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

    Реанимировать 56-летнего заключённого, которого накануне обнаружили на своём спальном месте, пытались медработники колонии. Их усилия результатов не принесли, подоспевшей бригаде скорой оставалось констатировать смерть.

    «Распространяемая в СМИ информация о конфликте осуждённых в ИК-6, в результате которого якобы один из осуждённых убил другого, не соответствует действительности», — заявили в УФСИН.

    Предварительной причиной смерти называют острую сердечную недостаточность.

    В ведомстве добавили, что на месте работала следственно-оперативная группа. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Проводится проверка.

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