В петербургской колонии умер осужденный. В УФСИН опровергают его убийство

Осуждённый за убийство скончался в исправительной колонии № 6 в Грузовом проезде во Фрунзенском районе города. Его нашли в камере без признаков жизни и следов насилия, сообщили «Фонтанке» в УФСИН по Петербургу и Ленобласти.



Реанимировать 56-летнего заключённого, которого накануне обнаружили на своём спальном месте, пытались медработники колонии. Их усилия результатов не принесли, подоспевшей бригаде скорой оставалось констатировать смерть.



«Распространяемая в СМИ информация о конфликте осуждённых в ИК-6, в результате которого якобы один из осуждённых убил другого, не соответствует действительности», — заявили в УФСИН.

