В петербургской колонии умер осужденный. В УФСИН опровергают его убийство

Осуждённый за убийство скончался в исправительной колонии
Реанимировать 56-летнего заключённого, которого накануне обнаружили на своём спальном месте, пытались медработники колонии. Их усилия результатов не принесли, подоспевшей бригаде скорой оставалось констатировать смерть.
«Распространяемая в СМИ информация о конфликте осуждённых в ИК-6, в результате которого якобы один из осуждённых убил другого, не соответствует действительности», — заявили в УФСИН.
Предварительной причиной смерти называют острую сердечную недостаточность.
В ведомстве добавили, что на месте работала следственно-оперативная группа. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Проводится проверка.